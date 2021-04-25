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    На Вінниччині зіткнулися дві вантажівки, водії загинули (відео)

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    Слідчі встановлюють обставини і причини аварії - На Вінниччині зіткнулися дві вантажівки, водії загинули (відео)
    Слідчі встановлюють обставини і причини аварії
    Фото відділу комунікації поліції Вінницької області

    Водій вантажівки DAF виїхав на смугу зустрічного руху, внаслідок чого сталося лобове зіткнення

    У Немирівському районі Вінницької області внаслідок зіткнення вантажних автомобілів загинули обидва водії, одного потерпілого госпіталізовано.

    Про це повідомляє поліція області.

    За даними правоохоронців, 25 квітня близько 00.30 год на автошляху Немирів-Гайсин поблизу села Зарудинці сталося лобове зіткнення вантажних автомобілів Mercedes і DAF, який виїхав на смугу зустрічного руху.

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    На Вінниччині зіткнулися дві вантажівки, водії загинули (відео)
    На Вінниччині зіткнулися дві вантажівки, водії загинули (відео)
    На Вінниччині зіткнулися дві вантажівки, водії загинули (відео)
    Фото відділу комунікації поліції Вінницької області

    «У результаті дорожньо-транспортної пригоди загинув водій Mercedes, мешканець Чернівецької області, та керманич DAF з Одещини. Також травмувався пасажир Mercedes», – зазначили у поліції.

    Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

    Слідчі встановлюють обставини і причини аварії.

    Як повідомлялося, 22 квітня на 18 км автодороги Київ – Одеса зіткнулися три автомобілі.

    Також 22 квітня на проспекті Лобановського в Києві сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки. На спуску на мокрій дорозі фуру занесло, водій вантажівки викрутив кермо вліво і через три зустрічні смуги вилетів через відбійник у кювет.

    Нагадаємо, на трасі Київ-Харків позашляховик влетів у стелу АЗС.

    Теги: ДТП Вінниця вантажівки водій Mercedes
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