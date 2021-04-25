На Вінниччині зіткнулися дві вантажівки, водії загинули (відео)

Водій вантажівки DAF виїхав на смугу зустрічного руху, внаслідок чого сталося лобове зіткнення

У Немирівському районі Вінницької області внаслідок зіткнення вантажних автомобілів загинули обидва водії, одного потерпілого госпіталізовано.

Про це повідомляє поліція області.

За даними правоохоронців, 25 квітня близько 00.30 год на автошляху Немирів-Гайсин поблизу села Зарудинці сталося лобове зіткнення вантажних автомобілів Mercedes і DAF, який виїхав на смугу зустрічного руху.

«У результаті дорожньо-транспортної пригоди загинув водій Mercedes, мешканець Чернівецької області, та керманич DAF з Одещини. Також травмувався пасажир Mercedes», – зазначили у поліції.

Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Слідчі встановлюють обставини і причини аварії.

Як повідомлялося, 22 квітня на 18 км автодороги Київ – Одеса зіткнулися три автомобілі.

Також 22 квітня на проспекті Лобановського в Києві сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки. На спуску на мокрій дорозі фуру занесло, водій вантажівки викрутив кермо вліво і через три зустрічні смуги вилетів через відбійник у кювет.

Нагадаємо, на трасі Київ-Харків позашляховик влетів у стелу АЗС.