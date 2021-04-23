На трасі Київ-Харків позашляховик влетів у стелу АЗС (фото)

У результаті ДТП отримала травми пасажирка автомобіля

У четвер, 22 квітня, близько 12 години дня на 126 км автодороги Київ – Харків трапилась дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля Honda Pilot. Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

За попередньою інформацією, водій позашляховика був неуважним, не слідкував за дорожньою обстановкою та не обрав безпечної швидкості руху. Як наслідок, здійснив наїзд на стелу автозаправної станції.

Окрім механічних пошкоджень автомобіля та стели, тілесні ушкодження отримала 58-річна пасажирка позашляховика.

На місці пригоди працювали медики, які шпиталізували потерпілу.

Також на місці ДТП працювали патрульні, що забезпечували безпеку дорожнього руху, та слідчі.

Як повідомлялося, 22 квітня на 18 км автодороги Київ – Одеса зіткнулися три автомобілі.

Також 22 квітня на проспекті Лобановського в Києві сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки. На спуску на мокрій дорозі фуру занесло, водій вантажівки викрутив кермо вліво і через три зустрічні смуги вилетів через відбійник у кювет.