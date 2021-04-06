На Вінниччині злодій потерпів фіаско: викрав сейф без грошей

Із сейфом зникли документи про право власності на земельні ділянки

На Вінниччині у селі Студена Тульчинського району, зловмисники викрали порожній сейф. Як повідомляють у відділі комунікації ГУНП у Вінницькій області, 5 квітня оперативники Тульчинського районного відділу поліції затримали жителя села Студена, який підозрюється у вчиненні крадіжки сейфу.

Крадій розраховував, що місцева жителька зберігає у сейфі чималу суму грошей. Коли зловмисник вкрав його, був розчарований: окрім документів він там нічого не знайшов.

Про злочин повідомила власниця будинку. Із сейфом зникли документи про право власності на земельні ділянки.

Правоохоронці затримали підозрюваного за місцем проживання. Попередньо встановлено, що 24-річний зловмисник шукав гроші. Зламавши сейф, чоловік побачив в середині лише документи. Після цього зловмисник втопив сейф разом із паперами в колодязі.

Слідством розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 КК України (крадіжка, поєднана з проникненням у житло чи інше приміщення), що передбачає до 6 років ув'язнення.

Тим часом, в Одесі грабіжники намагалися винести сейф з грошима з приміщення ринку.