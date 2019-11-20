Волкер не пов’язував затримку військової допомоги Україні з розслідуваннями щодо Байдена



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Волкер був переконаний, що заморозку військової допомоги можна розблокувати

Колишній спеціальний представник США щодо України Курт Волкер на відкритих слуханнях в Конгресі у справі про імпічмент Дональда Трампа заявив, що він не знав про зв'язок між початком розслідувань Burisma Україною та затриманням військової допомоги.

Про це повідомляє «Голос Америки».

Волкер розповів, що він не володів відповідною інформацією, коли обговорював із помічником президента України Андрієм Єрмаком та персональним юристом Трампа Рудольфом Джуліані видання потенційної заяви від імені президента Зеленського.

«Ніхто мені цього не казав і я ніколи не повідомляв про цей зв'язок українцям. Я був проти заморозки безпекової допомоги Україні. Коли я про це дізнався 18 липня, я думав, що її можна розблокувати ще до того, як про неї довідаються українці, що спричинить у них занепокоєння», - сказав він.

Сам Волкер розглядав це як внутрішню політичну проблему США і, коли українці про це дізналися, радив їм нічого не робити та чекати, поки вона буде розв’язана у Вашингтоні.

Також Волкер зазначив, що не пов’язував розслідування енергетичної компанії Burisma та Байденів.

«Я не знав, що інші вірили, що будь-які розслідування української компанії Burisma, яка має історію звинувачень в корупції, була аналогічною розслідуванню віце-президента Бадена. Для мене це були чітко різні речі. Це було сталою політикою США протягом кількох адміністрацій закликати українців боротися із корупцією. Я спокійно ставився до того, щоб українці робили власні заяви про розслідування та викорінювали власну корупцію», - додав дипломат.

Волкер зазначив, що сам він ніколи не закликав українців розслідувати Байденів, про що свідчать документи, включно із особистою перепискою, яку він надав. Про те, що президент вважає розслідування Бурісми рівнозначним розслідуванню Байденів, Волкер дізнався тільки після оприлюднення стенограми дзвінка 25 липня.

Нагадаємо, затриманий в США підприємець Лев Парнас стверджує, що за вказівкою Рудольфа Джуліані, адвоката Дональда Трампа, вимагав від української сторони оголосити про початок розслідування відносно колишнього віцепрезидента США Джозефа Байдена і його сина.

Раніше стало відомо, що у Сан-Франциско заарештували американського бізнесмена українського походження Андрія Кукушкіна, який фігурує у справі проти партнерів адвоката Дональда Трампа Льва Парнаса та Ігоря Фрумана.

Також повідомлялося, що адвокат Трампа Джуліані став об'єктом кримінального розслідування, пов'язаного з арештом Лева Парнаса та Ігоря Фурмана.

До слова, президент США Дональд Трамп назвав «ганебними« слухання з питання про імпічмент і заявив, що демократи блокують свідків, яким хотіли б задати питання республіканці.