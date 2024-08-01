Головна Вінниця Новини
search button user button menu button

Обікрав пенсіонера. Поліцейські затримали зухвалого автокрадія

Іван Гавриляк
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Обікрав пенсіонера. Поліцейські затримали зухвалого автокрадія
Автомобіль поміщений на арештмайданчик
фото: Національна поліція

Правопорушник затриманий та поміщений до ізолятора тимчасового тримання

На Вінниччині до поліції з повідомленням про злочин звернувся 63-річний потерпілий у якого зник автомобіль. Того ж дня поліцейські розшукали правопорушника, який рухався на викраденому автомобілі автодорогою між селами Заозерне та Гути. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Ним виявився 36-річний мешканець Кунківської територіальної громади. Чоловік раніше судимий за майнові злочини.

Автомобіль поміщений на арештмайданчик. Правопорушник затриманий та поміщений до ізолятора тимчасового тримання.

Наразі слідчі повідомили чоловікові про підозру та вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

За цим фактом слідчим відділенням поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України (незаконне заволодіння транспортним засобом). За таке правопорушення передбачено покарання – до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, вчора Служба безпеки та Національна поліція затримали у Вінниці агента ФСБ, який намагався спалити одну з адмінбудівель ТЦК на території регіону. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Контррозвідники затримали зловмисника «на гарячому» після того, як він кинув «коктейль Молотова» у стіну військкомату та відзняв загоряння на камеру власного телефону.

Читайте також: Поліцейські Вінниччини затримали групу наркодилерів: деталі операції
Теги: автомобіль поліція злочин

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

38-річна Юлія Брендель з Аугсбурга зникла безвісти
У Баварії шукають зниклу безвісти українку
Вчора, 21:55
Заворушення почалися після закликів в інтернеті до протестів біля мечеті, яка розташована неподалік місця трагедії
У Британії почалися заворушення після різанини у дитячому літньому клубі
Вчора, 10:27
Також щодо розкриття вбивства Фаріон поліцейських відзначили нагородною зброєю
Вбивство Ірини Фаріон. Поліцейські, які розкрили справу, отримали відзнаки (фото)
26 липня, 15:24
Поліція Бельгії провела антитерористичну операцію в кількох містах країни
Поліція Бельгії затримала сім підозрюваних у підготовці теракту
26 липня, 01:31
У Києві обірвався трос атракціону
Трагедія на Дніпрі: загиблий студент-айтішник приїхав до Києва з братом на відпочинок
22 липня, 23:30
До мітингувальників приїхали поліцейські
Росіяни перекривають вулиці міст через відсутність електрики: що відомо
20 липня, 19:57
Правоохоронні органи продовжують заходи із пошуку вбивці Фаріон
Вбивство Ірини Фаріон: правоохоронці мають кілька версій
20 липня, 02:20
Російський генерал Сергій Кобилаш наказав обстріляти місто Одесу, в якому він народився
Російський генерал наказав обстріляти місто, в якому народився, йому повідомлено про підозру
6 липня, 15:59
В результаті ДТП загинув чоловік
На Київщині сталася ДТП: загинув велосипедист
3 липня, 17:46

Новини

Обікрав пенсіонера. Поліцейські затримали зухвалого автокрадія
Обікрав пенсіонера. Поліцейські затримали зухвалого автокрадія
У Вінниці поліція та СБУ припинили діяльність інтернет-наркодилерів
У Вінниці поліція та СБУ припинили діяльність інтернет-наркодилерів
Намагався підпалити будівлю ТЦК. У Вінниці затримано російського агента
Намагався підпалити будівлю ТЦК. У Вінниці затримано російського агента
Правоохоронці Вінниччини та Одещини викрили чергову схему для ухилянтів
Правоохоронці Вінниччини та Одещини викрили чергову схему для ухилянтів
Поліцейські Вінниччини затримали групу наркодилерів: деталі операції
Поліцейські Вінниччини затримали групу наркодилерів: деталі операції
Розстріл патрульних на Вінниччині: судитимуть військових, які допомогли втекти підозрюваним
Розстріл патрульних на Вінниччині: судитимуть військових, які допомогли втекти підозрюваним

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
41K
«НАТО грається з вогнем». Український дипломат попередив західних партнерів
35K
1 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
34K
Медовий Спас: привітання у прозі, віршах та листівках
27K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 серпня: ситуація на фронті
14K
Медовий спас 2024: коли святкуємо Маковія, традиції, прикмети та заборони
13K
Прогноз магнітних бур на 1-3 серпня: якою буде сонячна активність

Новини

Окупація села на Донеччині, перемога «Динамо» у Лізі чемпіонів: головне за ніч
Сьогодні, 06:35
ВАКС зобов’язав НАБУ перевірити причетність Кудрицького до виведення з «Укренерго» 716 млн грн
Вчора, 17:50
Як українські митці підкорили британців у Лондоні
Вчора, 16:59
Залужний відвідав концерт у Лондоні (фото)
Вчора, 14:24
Масована атака на Київ, пожежа в Курській області: головне за ніч
Вчора, 07:00
США міркують над санкціями проти Венесуели через результати виборів
30 липня, 11:13

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua