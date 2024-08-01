Обікрав пенсіонера. Поліцейські затримали зухвалого автокрадія

Правопорушник затриманий та поміщений до ізолятора тимчасового тримання

На Вінниччині до поліції з повідомленням про злочин звернувся 63-річний потерпілий у якого зник автомобіль. Того ж дня поліцейські розшукали правопорушника, який рухався на викраденому автомобілі автодорогою між селами Заозерне та Гути. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Ним виявився 36-річний мешканець Кунківської територіальної громади. Чоловік раніше судимий за майнові злочини.

Автомобіль поміщений на арештмайданчик. Правопорушник затриманий та поміщений до ізолятора тимчасового тримання.

Наразі слідчі повідомили чоловікові про підозру та вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

За цим фактом слідчим відділенням поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України (незаконне заволодіння транспортним засобом). За таке правопорушення передбачено покарання – до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, вчора Служба безпеки та Національна поліція затримали у Вінниці агента ФСБ, який намагався спалити одну з адмінбудівель ТЦК на території регіону. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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