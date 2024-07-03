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На Київщині сталася ДТП: загинув велосипедист

Наталія Порощук
glavcom.ua
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На Київщині сталася ДТП: загинув велосипедист
В результаті ДТП загинув чоловік
фото: Національна поліція

Аварія сталася, через те, що велосипедист виїхав на перехрестя, де рухалося авто DAF

Сьогодні, 3 липня, в поблизу села Іванівка, що на Обухівщині, сталася ДТП. В результаті чого загинув кермувальник велосипеда. Про це повідомляє Національна поліція.

«Попередньо встановлено, що кермувальник велотранспорту, не впевнившись в безпеці дорожнього руху, виїхав на перехрестя, де рухалося авто DAF», – зазначає поліція.

Внаслідок ДТП, велосипедист отримав забої, перелом носа та травматичну ампутацію ноги. Згодом чоловік загинув.

Нагадаємо, що у Львівській області внаслідок аварії на дорозі травмувалися три велосипедистки збірної України під час тренування, поліцейські встановлюють обставини події.

До слова, у Закарпатській області сталася аварія за участю рейсового автобуса, у результаті ДТП є постраждалі. Про це повідомляє пресслужба головного управління нацполіції. Як зазначається, за медичною допомогою звернулось 11 пасажирів автобуса, значні травми у трьох з них, зокрема, неповнолітньої дівчини.

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Теги: Національна поліція України ДТП смерть Київщина поліція

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