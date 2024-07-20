Росіяни перекривають вулиці міст через відсутність електрики: що відомо

Жител Анапи та Краснодара вийшли на протести

Жителі Анапи вийшли на протест проти відключення електрики. Протестувальники перекрили вулицю Івана Голубця та пропускають лише машини швидкої допомоги. За словами учасників акції, світла у їхніх будинках немає вже три дні. Про це повідомляють російські ЗМІ.

До мітингувальників приїхали поліцейські. А комунальники після початку протесту вирішили встановити новий трансформатор на підстанції.

Раніше на акцію протесту проти постійних відключень електрики вийшли жителі Краснодара. У деяких будинках немає світла по 12-15 годин на добу, а температура повітря досягає +40. До мітингувальників вийшов мер Євген Наумов і запропонував прикувати його до стовпа, поки вирішується проблема з електропостачанням. Згодом мітинг розігнала поліція, деяких його учасників заарештували.

Нагадаємо, у ніч на 20 липня було атаковано військовий аеродром у Міллерово в Ростовській області.

Губернатор області Василь Голубєв заявив, що російська ППО нібито збила 26 БпЛА. За його словами, внаслідок атаки ніхто не постраждав.

До слова, Ростовській області та ще у чотирьох регіонах Росії діють графіки обмеження енергоспоживання після збою на атомній електростанції. Таке рішення ухвалили через аномальну спеку в регіоні та ризик перевантаження обладнання.