Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Росіяни перекривають вулиці міст через відсутність електрики: що відомо

Надія Карбунар
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Росіяни перекривають вулиці міст через відсутність електрики: що відомо
До мітингувальників приїхали поліцейські
фото з відкритих джерел

Жител Анапи та Краснодара вийшли на протести

Жителі Анапи вийшли на протест проти відключення електрики. Протестувальники перекрили вулицю Івана Голубця та пропускають лише машини швидкої допомоги. За словами учасників акції, світла у їхніх будинках немає вже три дні. Про це повідомляють російські ЗМІ.

До мітингувальників приїхали поліцейські. А комунальники після початку протесту вирішили встановити новий трансформатор на підстанції.

Раніше на акцію протесту проти постійних відключень електрики вийшли жителі Краснодара. У деяких будинках немає світла по 12-15 годин на добу, а температура повітря досягає +40. До мітингувальників вийшов мер Євген Наумов і запропонував прикувати його до стовпа, поки вирішується проблема з електропостачанням. Згодом мітинг розігнала поліція, деяких його учасників заарештували.

Нагадаємо, у ніч на 20 липня було атаковано військовий аеродром у Міллерово в Ростовській області. 

Губернатор області Василь Голубєв заявив, що російська ППО нібито збила 26 БпЛА. За його словами, внаслідок атаки ніхто не постраждав. 

До слова, Ростовській області та ще у чотирьох регіонах Росії діють графіки обмеження енергоспоживання після збою на атомній електростанції. Таке рішення ухвалили через аномальну спеку в регіоні та ризик перевантаження обладнання.

Читайте також: У Ростовській області після атаки безпілотників спалахнула нафтобаза (відео)
Теги: обмеження відключення мітинг аеродром відео повітря поліція протест машини

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українців просять відмовитись від використання кондиціонерів, але аномальна спека вносить свої корективи
Треба зменшити споживання електрики. Як це зробити безболісно
13 липня, 18:40
Відключення електроенергії пов'язані з наслідками масованих ударів росіян по енергооб’єктах
«Укренерго» оголосило графіки відключення світла на 22 червня
21 червня, 17:06
Уряд вже пішов на деякі поступки, пообіцявши скасувати запропоновані нові податки. Але цього виявилося недостатньо, щоб задовольнити протестувальників
У Кенії відбувся штурм парламенту: поліція відкрила по активістах вогонь, є загиблі
25 червня, 21:07
Відключення електроенергії: «Укренерго» назвало чотири фактори, що впливають на тривалість
Відключення електроенергії: «Укренерго» назвало чотири фактори, що впливають на тривалість
1 липня, 19:48
Туреччина вирішила боротись із залежністю громадян від тютюну
Туреччина планує запровадити податок на недопалки цигарок
5 липня, 09:03
Росіяни ракетою влучили в київську лікарню «Охматдит»
Удар по дитячій лікарні. Міноборони РФ назвало реакцію українців «істерикою»
8 липня, 15:02
Наслідки повінь в селі на Закарпатті
Повінь наробила біди на Закарпатті (фото)
9 липня, 16:33
До 14:00 застосовуються обмеження обсягом дві черги одночасно
Відключення світла 13 липня: «Укренерго» змінило графіки
13 липня, 11:43
Про виконану «роботу» підозрюваний відразу відзвітувався, надіславши підтверджуючі фото
Житель Рівного палив автівки військових на замовлення росіян (фото)
16 липня, 14:50

Соціум

Росіяни перекривають вулиці міст через відсутність електрики: що відомо
Росіяни перекривають вулиці міст через відсутність електрики: що відомо
У США поліція затримала чоловіка, який погрожував убивством Трампу і Венсу
У США поліція затримала чоловіка, який погрожував убивством Трампу і Венсу
У Дагестані застрелили ветерана «СВО»: яка причина
У Дагестані застрелили ветерана «СВО»: яка причина
Аварія мікроавтобуса з українцями у Польщі: МЗС повідомило про стан постраждалих
Аварія мікроавтобуса з українцями у Польщі: МЗС повідомило про стан постраждалих
У Краснодарі люди через відключення світла перекрили вулицю
У Краснодарі люди через відключення світла перекрили вулицю
У Польщі перекинувся автобус із українцями: серед постраждалих є діти
У Польщі перекинувся автобус із українцями: серед постраждалих є діти

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
34K
Однопартійці Ірини Фаріон назвали замовника її вбивства
20K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 липня: ситуація на фронті
16K
Замах на Фаріон: поліція повідомила нові деталі
8034
Відомі українці відреагували на вбивство Ірини Фаріон
7894
Росіяни, ймовірно, окупували кілька населених пунктів: аналіз ISW
7845
Втрати ворога станом на 20 липня 2024 – Генштаб ЗСУ

Новини

Глава енергетичного комітету Верховної Ради пояснив чому, на сході України погіршилася ситуація зі світлом
Сьогодні, 16:26
Президент «Укрметалургпрома» закликає перевірити ефективність роботи керівництві «Укрзалізниці»
Сьогодні, 14:10
Атаки на українські міста, вбивство Фаріон: головне за ніч
Сьогодні, 06:55
Аварії в енергосистемі ускладнили передачу електроенергії з заходу в східні області країни
Вчора, 18:15
Голова Офісу Ради Європи в Україні зустрівся з керівництвом Національної асоціації адвокатів
Вчора, 14:08
Трамп йде на вибори президента США, Зеленський виступить в уряді Британії: головне за ніч
Вчора, 06:41

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua