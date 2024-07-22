Трагедія на Дніпрі: загиблий студент-айтішник приїхав до Києва з братом на відпочинок

На канатній дорозі, що обірвалась, були два рідні брати

У Києві сталася трагічна подія на канатній переправі через Дніпро. Під час обриву тросу загинув 20-річний хлопець, який скористався атракціоном разом зі своїм старшим братом. Брати приїхали до столиці на відпочинок з Вінниці, винайняли номер у готелі та вирішили покататися на канатній дорозі. Про це розповіли ТСН у правоохоронних органах.

«Відомо, що загиблий хлопець навчався на спеціаліста з IT у Вінниці, він немає ніякого стосунку до служби в армії. До столиці хлопці приїхали на відпочинок», – йдеться в повідомленні.

На жаль, під час поїздки стався обрив тросу, і молодший брат впав у воду. Старшому брату вдалося дістатися до кінця переправи.

Київська міська прокуратура розпочала розслідування інциденту і не виключає, що відповідальність за трагедію може лежати на КМДА та судах.



Також київська міська прокуратура оприлюднила кадри із камер спостереження. На яких видно, що персонал атракціону не сильно реагує на обрив троса.

Трагедія на атракціоні через Дніпро – правоохоронці вилучили речові докази та записи камер відеоспостереження. pic.twitter.com/t2Pu2nTnaU — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 22, 2024

Як повідомлялося, 21 липня у Києві стався обрив тросу на атракціоні, де на той момент перебувала людина. Слідчі порушили справу за двома статтями Кримінального кодексу України, серед яких – службова недбалість, що спричинила загибель людини.

22 липня поліцейські спільно з рятувальниками знайшли тіло хлопця, який напередодні, перебуваючи на атракціоні через Дніпро у Києві, упав у воду внаслідок обриву троса.