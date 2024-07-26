Вбивство Ірини Фаріон. Поліцейські, які розкрили справу, отримали відзнаки (фото)

Очільник Національної поліції України Іван Вигівський зазначив, що за останні роки вбивство Ірини Фаріон – одне із найрезонансніших

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та Голова Нацполіції Іван Вигівський відзначили керівників окремих підрозділів, оперативників карного розшуку, слідчих, співробітників кримінального аналізу, криміналістів, дільничних офіцерів поліції та інших служб поліції Львівщини. Про це повідомляє Національна поліція України.

«За сумлінну та кропітку роботу щодо розкриття цього особливо тяжкого злочину, поліцейських відзначили нагородною зброєю, нагрудними знаками «За безпеку народу», «За відзнаку в службі», «Знак пошани», а також вручили чергові та позачергові спеціальні звання», – йдеться у повідомленні.

Очільник Національної поліції України Іван Вигівський зазначив, що за останні роки це вбивство – одне із найрезонансніших:

«Це ще раз доводить, що в часи війни у країні немає безпечних місць, немає областей, де ворог не планував би злочини та дестабілізацію ситуації. Розкриття вбивства Ірини Фаріон – це результат спільної якісно виконаної роботи кількох сотень правоохоронців. Я дякую усім за службу. Слава Україні!».

Нагадаємо, що у Львові оголошено підозру в умисному вбивстві Ірини Фаріон 18-річному дніпрянину, якого затримали 25 липня. Суд щодо обрання запобіжного заходу підозрюваному у вбивстві Ірини Фаріон відбудеться о 16:00.

За даними поліції, підозрюваний дніпрянин ретельно спланував убивство мовознавиці. Зокрема, для нього винаймав щонайменше три квартири й постійно міняв одяг.

Крім того, на місці вбивства Ірини Фаріон знайдена гільза від спортивної кулі.

Також з'ясувалося, що затриманий у справі щодо вбивства громадської діячки, екснардепки Ірини Фаріон, ймовірно, готував наступні вбивства.

Як відомо, ввечері 19 липня колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху. Лікарі провели операцію первинної хірургічної обробки рани голови та продовжували боротися за життя пораненої. Однак стан Фаріон був критичний.

На Ірину Фаріон було здійснено замах у Львові. Увечері 19 липня у неї стріляв зловмисник. Замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Саме там жильці нібито помічали протягом тижня молодого хлопця.