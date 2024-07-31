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Намагався підпалити будівлю ТЦК. У Вінниці затримано російського агента

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Намагався підпалити будівлю ТЦК. У Вінниці затримано російського агента
Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна
фото: ssu.gov.ua/СБУ

Російським агентом виявився 17-річний мешканець Одеси

Служба безпеки та Національна поліція затримали у Вінниці агента ФСБ, який намагався спалити одну з адмінбудівель ТЦК на території регіону. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Контррозвідники затримали зловмисника «на гарячому» після того, як він кинув «коктейль Молотова» у стіну військкомату та відзняв загоряння на камеру власного телефону.

Зловмисник кинув «коктейль Молотова» у стіну військкомату
Зловмисник кинув «коктейль Молотова» у стіну військкомату
фото: ssu.gov.ua/СБУ

За даними слідства, фігурантом виявився 17-річний мешканець Одеси, який навесні цього року потрапив у поле зору ФСБ через пошуки швидкого заробітку в інтернеті.

«На одному з таких сайтів молодик виклав своє резюме, на яке відповів представник російської спецслужби. За гроші він запропонував одеситу вчиняти підпали об’єктів військової інфраструктури та автомобілів українських захисників. Після «тестових» завдань у вигляді фотофіксації локацій Сил оборони у портовому місті окупанти «відрядили» свого поплічника на Вінниччину», – йдеться в повідомленні.

Хлопець навесні цього року потрапив у поле зору ФСБ через пошуки швидкого заробітку в інтернеті
Хлопець навесні цього року потрапив у поле зору ФСБ через пошуки швидкого заробітку в інтернеті
фото: ssu.gov.ua/СБУ

Як зазначають правоохоронці, на Вінниччині диверсант мав підпалити будівлю ТЦК. Після цього завдання диверсант мав продовжити серію підпалів на території Житомира.

Під час обшуків у фігуранта вилучено саморобну запалювальну суміш та мобільний телефон, який він використовував для фільмування злочину та комунікації з РФ.

На Вінниччині диверсант мав підпалити будівлю ТЦК
На Вінниччині диверсант мав підпалити будівлю ТЦК
фото: ssu.gov.ua/СБУ

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, представники російських спецслужб вербують підлітків для дестабілізації ситуації в Україні. Зокрема, росіяни за гроші пропонують палити автомобілі військовослужбовців Збройних сил України.

Як повідомлялося, поліція затримала 22-річного жителя Рівного, який підпалював автомобілі військовослужбовців, відгукнувшись на «пропозицію» у російському чат-боті.

Теги: Вінниччина російська ракета військомат ТЦК Одеса

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