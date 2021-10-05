Підпільний колл-центр у Вінниці видурив у довірливих українців мільйони гривень (фото)

Наразі у рамках кримінального провадження триває слідство для притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної схеми

Для нелегальної діяльності зловмисник залучив безробітних місцевих мешканців

Кіберфахівці Служби безпеки України виявили та заблокували у Вінниці масштабну схему заволодіння коштами громадян через роботу підпільного «call-центру». Про це повідомляє пресслужба СБУ у Вінницькій області на сторінці у Facebook.

Нелегальний «бізнес» проіснував більше чотирьох місяців. Його щомісячний обіг перевищував шість мільйонів гривень.

«Вінничанин орендував у центрі міста офісне приміщення та облаштував у ньому роботу «call-центру». Для нелегальної діяльності зловмисник залучив безробітних місцевих мешканців, загалом – 25 працівників.

«Оператори» представлялися працівниками служби безпеки банківських установ чи правоохоронних органів та виманювали у громадян їх персональні дані. Тих, хто виявився не надто довірливим, спонукали самостійно переказати кошти на «резервний» рахунок. Після цього гроші виводили у тінь через мережу афілійованих фірм і переводили у готівку», – йдеться у повідомленні.

У ході обшуку в приміщенні «call-центру» правоохоронці виявили:

майже 100 одиниць комп’ютерної техніки та телекомунікаційного обладнання

чорнові записи із даними банківських платіжних карток та документацію із доказами протиправної діяльності

Заходи з викриття протиправної схеми проводилися за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора.

Наразі у рамках кримінального провадження за частиною четвертою статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України триває слідство для притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної схеми.

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