  1. Головна
  2. Вінниця
  3. Новини
рус
    Новини

    Підпільний колл-центр у Вінниці видурив у довірливих українців мільйони гривень (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Наразі у рамках кримінального провадження триває слідство для притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної схеми - Підпільний колл-центр у Вінниці видурив у довірливих українців мільйони гривень (фото)
    Наразі у рамках кримінального провадження триває слідство для притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної схеми
    фото пресслужба СБУ

    Для нелегальної діяльності зловмисник залучив безробітних місцевих мешканців

    Кіберфахівці Служби безпеки України виявили та заблокували у Вінниці масштабну схему заволодіння коштами громадян через роботу підпільного «call-центру». Про це повідомляє пресслужба СБУ у Вінницькій області на сторінці у Facebook.

    Нелегальний «бізнес» проіснував більше чотирьох місяців. Його щомісячний обіг перевищував шість мільйонів гривень.

    «Вінничанин орендував у центрі міста офісне приміщення та облаштував у ньому роботу «call-центру». Для нелегальної діяльності зловмисник залучив безробітних місцевих мешканців, загалом – 25 працівників.

    «Оператори» представлялися працівниками служби безпеки банківських установ чи правоохоронних органів та виманювали у громадян їх персональні дані. Тих, хто виявився не надто довірливим, спонукали самостійно переказати кошти на «резервний» рахунок. Після цього гроші виводили у тінь через мережу афілійованих фірм і переводили у готівку», – йдеться у повідомленні.

    У ході обшуку в приміщенні «call-центру» правоохоронці виявили:

    • майже 100 одиниць комп’ютерної техніки та телекомунікаційного обладнання
    • чорнові записи із даними банківських платіжних карток та документацію із доказами протиправної діяльності

    Заходи з викриття протиправної схеми проводилися за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора.

    Наразі у рамках кримінального провадження за частиною четвертою статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України триває слідство для притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної схеми.

    Нещодавно фейковий колл-центр із Запоріжжя видурив у довірливих українців мільйони гривень.

    Нагадаємо, на Полтавщині шахрайка «зняла порчу» з пенсіонера за 600 тис. грн

    У Вінниці судитимуть власника тур агенції, який ошукав місцевих мешканців на понад 600 тисяч гривень.

    Нагадаємо, у Києві орудувала банда шахраїв під виглядом поліцейських.

    До слова, у Дніпрі у виправній колонії правоохоронці викрили 30-річного ув'язненого, який за допомогою смартфону створив інтернет-магазин та ошукував людей, пропонуючи їм купити побутову техніку, якої в нього не було.

    Читайте також:

    Теги: банда СБУ шахрайство гроші бізнес ПДВ Вінниччина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Підпільний колл-центр у Вінниці видурив у довірливих українців мільйони гривень (фото)