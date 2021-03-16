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    Погода у Вінниці на середу: очікуються сніг з дощем

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    Якщо граки у цей день кричать, вважали, що погода скоро зіпсується - Погода у Вінниці на середу: очікуються сніг з дощем
    Якщо граки у цей день кричать, вважали, що погода скоро зіпсується
    фото: Інформатор

    Температура повітря вночі від +1°С до +3°С, вдень від +5°С до +7°С

    На середу, 17 березня, у Вінниці прогнозують хмарну погоду, вночі та вдень можливий сніг з дощем. Про це повідомляє Depo.Вінниця з посиланням на Український гідрометеоцентр.

    Температура повітря вночі очікується від +1°С до +3°С, вдень від +5°С до +7°С. Вітер вночі буде північно-східний, вдень північно-західний зі швидкістю 5-10 метрів за секунду.

    За народним календарем 17 березня відзначається день пам'яті преподобного Герасима Йорданського. У давнину помітили, що з цього дня із теплих країв прилітають граки, казали: «Грак на горі – так і весна у дворі». Якщо граки у цей день кричать, вважали, що погода скоро зіпсується.

    Нагадаємо, за попередніми прогнозами синоптиків, у березні в Україні не буде теплої погоди, до кінця місяця очікуються опади і температурні перепади.

    Очікується, що потепління розпочнеться на початку квітня.Із 17 березня і до кінця тижня в Україні будуть опади, подекуди сніг. Денна температура повітря опуститься до +3 ... +5 градусів, вночі синоптики обіцяють до -1 ... +1 градуса. Триватиме похмура погода до 20 березня. Потім настане короткочасне потепління. Опади залишаться тільки на Сході.

    Теги: Вінниця повітря весна
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