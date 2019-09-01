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    У Вінниці побили журналіста інформаційного порталу «Вежа»

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    Головний редактор вінницького інформаційного порталу &laquo;Вежа&raquo; Андрій Качор - У Вінниці побили журналіста інформаційного порталу «Вежа»
    Головний редактор вінницького інформаційного порталу «Вежа» Андрій Качор

    Журналісту надано необхідно медичну допомогу

    У суботу, 31 серпня 2019 року, невстановлені особи вчинили напад на головного редактора вінницького інформаційного порталу «Вежа» Андрія Качора. Перед цим його виданню вже погрожували, стосовно чого поліцією розпочато відповідне провадження, а скандальний російський пропагандист Анатолій Шарій зробив родину журналіста об’єктом цькувань у себе на YouTube

    Про напад Качор розповів на своїй сторінці в соцмережі.

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    За його словами, спочатку до нього підійшли невідомі. Далі відбувся наступний короткий діалог:

    - Добрий вечір. Ви Андрій Качор? 

    - Так.

    - Це Ви про Шарія писали?

    - Так.

    Після цього відразу сильний удар в голову.

    «...І далі я вже не дуже пам’ятаю. Отямився, побачив групу людей, які бігли в ніч через перехрестя», – додає Качор.

    Зараз з ним все гаразд. Йому надано необхідно медичну допомогу, написано заяву у правоохоронні органи.

    «Особливо смішно, що кримінальне провадження щодо погроз мені від шарікових лежить без руху в поліції вже понад місяць», – додав він.

    «Потім Шарій зробив про мене і мою сім’ю 5 відеороликів поспіль», – наголошує Качор. 

    Люди Шарія зацікавилися «Вежею» після того як там з’явилася новина про спалення у Вінниці їхнього агітаційного намету.

    Нагадаємо, підозрюваних у нападі на журналіста «112 Україна» відправили під домашній арешт.

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