У Вінниці побили журналіста інформаційного порталу «Вежа»



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Головний редактор вінницького інформаційного порталу «Вежа» Андрій Качор

Журналісту надано необхідно медичну допомогу

У суботу, 31 серпня 2019 року, невстановлені особи вчинили напад на головного редактора вінницького інформаційного порталу «Вежа» Андрія Качора. Перед цим його виданню вже погрожували, стосовно чого поліцією розпочато відповідне провадження, а скандальний російський пропагандист Анатолій Шарій зробив родину журналіста об’єктом цькувань у себе на YouTube

Про напад Качор розповів на своїй сторінці в соцмережі.

За його словами, спочатку до нього підійшли невідомі. Далі відбувся наступний короткий діалог:

- Добрий вечір. Ви Андрій Качор?

- Так.

- Це Ви про Шарія писали?

- Так.

Після цього відразу сильний удар в голову.

«...І далі я вже не дуже пам’ятаю. Отямився, побачив групу людей, які бігли в ніч через перехрестя», – додає Качор.

Зараз з ним все гаразд. Йому надано необхідно медичну допомогу, написано заяву у правоохоронні органи.

«Особливо смішно, що кримінальне провадження щодо погроз мені від шарікових лежить без руху в поліції вже понад місяць», – додав він.

«Потім Шарій зробив про мене і мою сім’ю 5 відеороликів поспіль», – наголошує Качор.

Люди Шарія зацікавилися «Вежею» після того як там з’явилася новина про спалення у Вінниці їхнього агітаційного намету.

Нагадаємо, підозрюваних у нападі на журналіста «112 Україна» відправили під домашній арешт.