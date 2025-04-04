Фігурантка справи про побиття у ТЦК внесла майже мільйон гривень, щоб вийти з-під варти

На час слідства фігурантка справи Оксана Янчак не буде перебувати під вартою

За версією слідства, Оксана Янчак побила військовозобов’язаного, який мав бронювання

Вінницький апеляційний суд змінив міру запобіжного заходу посадовиці ТЦК, яку підозрюють в перевищенні службових повноважень. Сьогодні, 4 квітня, за жінку було внесено заставу в розмірі 908 400 грн, і на час слідства фігурантка не перебуватиме під вартою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Вінниця.info.

За інформацією видання, йдеться про Оксану Янчак, затриману за підозрою у побитті військовозобов’язаного.

Раніше «Главком» повідомляв, що Вінницький міський суд відправив під варту посадовицю Вінницького об'єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки Оксану Янчак та її спільника.

Нагадаємо, 12 вересня 2024 року до ТЦК прийшов чоловік, який отримав повістку. Він мав чинне бронювання, оскільки працював на підприємстві критичної інфраструктури. Чоловік був відправлений до заступниці керівника центру. Та почала примушувати його підписати анкету військовозобов’язаного й відмовитися від бронювання. Чоловік не погодився, і посадовиця вдарила його, а потім почала душити.

У березні цього року працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру заступниці начальника Вінницького ОМ ТЦК і СП та її колишньому підлеглому. Оксана Янчак також була відсторонена від посади.