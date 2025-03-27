Посадовці Вінницького ТЦК побили і намагалися задушити чоловіка. ДБР оголосило підозру

Досудове розслідування триває. Слідчі вивчають можливі інші випадки застосування насильства з боку керівництва ТЦК та СП

Внаслідок нападу постраждалий отримав забій головного мозку, синці та садна

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру заступниці начальника Вінницького об'єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ОМ ТЦК та СП) та її колишньому підлеглому через побиття військовозобов’язаного чоловіка. Як передає «Главком», про це повідомляє ДБР.

Так, 12 вересня 2024 року до Центру прийшов чоловік, який отримав повістку. Він мав чинне бронювання, оскільки працював на підприємстві критичної інфраструктури. Під час перебування в установі його направили до заступниці керівника.

«Посадовиця була незадоволена його поведінкою та почала примушувати підписати анкету військовозобов’язаного й відмовитися від бронювання. Після того як чоловік не погодився на такі дії, вона вдарила його по голові, а потім почала душити», – повідомляють правоохоронці.

ДБР зазначає, що у кабінеті також перебував інший військовослужбовець, на той час підлеглий чиновниці, який наніс потерпілому щонайменше три удари кулаками в обличчя та голову. Після побиття у чоловіка відібрали телефон.

фото: ДБР

Внаслідок нападу постраждалий отримав забій головного мозку, синці та садна. Він не підписав жодних документів та звернувся до ДБР.

Досудове розслідування триває. Слідчі вивчають можливі інші випадки застосування насильства з боку керівництва ТЦК та СП.

Посадовиця та її колишній підлеглий підозрюються у перевищенні службових повноважень військовою службовою особою, що спричинило істотну шкоду, вчиненому в умовах воєнного стану групою осіб (ч. 1 ст. 28, ч. 5 ст. 426-1 КК України).

Наразі вирішується питання щодо їх відсторонення від посад та обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Нагадаємо, у 2025 році зросла кількість звернень і висвітлених в медіа випадків порушень прав під час мобілізаційних заходів з боку працівників ТЦК, і тенденція зберігається. Як передає «Главком», про це повідомляє уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Загалом за ці 2,5 місяці Офіс омбудсмена отримав більше 40 індивідуальних звернень щодо порушень на Харківщині: недопуск адвокатів, застосування сили, зброї та інших спецзасобів, неприйняття документів та інші порушення.

Згодом стало відомо, що уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що готовий представити в парламенті звіт про порушення з боку представників ТЦК та СП. Як передає «Главком», про це Лубінець розповів у себе в Telegram, відреагувавши на пропозицію народного депутата Олексія Гончаренка викликати омбудсмена до Верховної Ради.