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Побиття чоловіка. Суд обрав запобіжний захід для посадовиці Вінницького ТЦК та її спільника

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Побиття чоловіка. Суд обрав запобіжний захід для посадовиці Вінницького ТЦК та її спільника
Оксана Янчак підозрюється у побитті військовозобов’язаного
фото: vinnitsa.info

Посадовці ТЦК отримали підозру за фактом перевищення службових повноважень військовою службовою особою

Вінницький міський суд відправив під варту посадовицю Вінницького об'єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки Оксану Янчак (ОМ ТЦК та СП) та її спільника. Вони підозрюються у побитті військовозобов’язаного. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДБР.

«Інцидент стався у вересні, коли потерпілий, який працював на підприємстві критичної інфраструктури та мав чинне бронювання, звернувся до установи для оновлення своїх даних. Його направили до заступниці керівника ТЦК, яка була незадоволена його поведінкою та почала змушувати підписати анкету військовозобов’язаного й відмовитися від бронювання», – йдеться у повідомленні.

Побиття чоловіка. Суд обрав запобіжний захід для посадовиці Вінницького ТЦК та її спільника фото 1

Працівники ДБР повідомили про підозру заступниці начальника Вінницького об'єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки та її колишньому підлеглому за фактом перевищення службових повноважень військовою службовою особою, що спричинило істотну шкоду, вчиненому в умовах воєнного стану групою осіб (ч. 1 ст. 28, ч. 5 ст. 426-1 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Нагадаємо, що працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру заступниці начальника Вінницького об'єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ОМ ТЦК та СП) та її колишньому підлеглому через побиття військовозобов’язаного чоловіка.

Так, 12 вересня 2024 року до Центру прийшов чоловік, який отримав повістку. Він мав чинне бронювання, оскільки працював на підприємстві критичної інфраструктури. Під час перебування в установі його направили до заступниці керівника. «Посадовиця була незадоволена його поведінкою та почала примушувати підписати анкету військовозобов’язаного й відмовитися від бронювання. Після того як чоловік не погодився на такі дії, вона вдарила його по голові, а потім почала душити», – повідомляють правоохоронці.

Згодом у Вінницькому міському суді підозрюваній у побитті чоловіка посадовиці ТЦК Оксані Янчак обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, а також відсторонили її від займаної посади.

Теги: ТЦК суд Вінниця ДБР

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