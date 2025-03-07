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«Хотіла заробити». СБУ затримала агентку Росії, яка готувала теракт біля ТЦК у Рівному

Катерина Іванова
glavcom.ua
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«Хотіла заробити». СБУ затримала агентку Росії, яка готувала теракт біля ТЦК у Рівному
фото: СБУ

СБУ: Російська спецслужба планувала підірвати вибухівку разом з терористкою, щоб ліквідувати її, як «зайвого» свідка

Служба безпеки запобігла новій спробі ФСБ здійснити теракт в Україні. За результатами спецоперації у Рівному затримано російську агентку, яка готувала підрив саморобного вибухового пристрою (СВП) біля міського ТЦК. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на СБУ.

За матеріалами справи, фігурантка повинна була залишити вибухівку поблизу військового об’єкта, коли на його території мала перебувати максимальна кількість громадян.

Як свідчить наявна інформація, російська спецслужба планувала підірвати СВП разом з терористкою, щоб ліквідувати її, як «зайвого» свідка. Контррозвідка СБУ своєчасно викрила агентку і затримала її, коли зловмисниця прямувала до локації спланованого теракту.

Агентка готувала підрив саморобного вибухового пристрою (СВП)
Агентка готувала підрив саморобного вибухового пристрою (СВП)
фото: СБУ
«Хотіла заробити». СБУ затримала агентку Росії, яка готувала теракт біля ТЦК у Рівному фото 1
фото: СБУ

Як встановило розслідування, фігуранткою виявилася 42-річна жителька Вінниці, яка потрапила до «уваги» ФСБ під час пошуку «швидких заробітків» на Телеграм-каналах.

«За вказівкою окупантів агентка прибула до Рівного, де спочатку провела дорозвідку поблизу міського ТЦК і «звітувала» про це своєму російському куратору. Потім вона мала дістати вибухівку із заздалегідь підготовленого схрону і доставити її до ТЦК. Утім, співробітники СБУ спрацювали на випередження і запобігли злочину та людським жертвам», – йдеться у повідомленні.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманій про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, кіберфахівці Служби безпеки затримали агента російських спецслужб, який намагався вчинити серію терактів у Львові. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на СБУ.

За даними слідства, фігурантом виявився 23-річний мешканець Київщини, який за $1 тис. погодився працювати на ворога. Серед цілей окупантів були будівлі ТЦК та СП, а також Головний залізничний вокзал міста.

Також СБУ та Національна поліція зірвали нову спробу ФСБ здійснити ще один теракт в Україні. За результатами спецоперації в Одесі затримано російського агента, який готував підрив саморобного вибухового пристрою (СВП) у південному регіоні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на СБУ.

Як встановило розслідування, терористом виявився 20-річний наркозалежний з Одещини, який був завербований ФСБ через Телеграм-канал з пошуку «легких» грошей. За інструкцією російського спецслужбіста агент придбав компоненти, з яких власноруч планував виготовити СВП та замаскувати його під вогнегасник.

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Теги: теракт розслідування СБУ російські агенти ТЦК

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