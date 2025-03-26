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«Незаконні затримання стали трендом». Лубінець представить Раді звіт про порушення з боку ТЦК

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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«Незаконні затримання стали трендом». Лубінець представить Раді звіт про порушення з боку ТЦК
За словами Лубінця, рішення щодо його особистого звіту у стінах парламенту не набрало достатньої кількості голосів
фото: Facebook/Дмитро Лубінець

Серед «найбільш кричущих випадків» Лубінець назвав затримання військовозобов’язаних із застосуванням «грубої фізичної сили»

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що готовий представити в парламенті звіт про порушення з боку представників ТЦК та СП. Як передає «Главком», про це Лубінець розповів у себе в Telegram, відреагувавши на пропозицію народного депутата Олексія Гончаренка викликати омбудсмена до Верховної Ради.

За словами Лубінця, рішення щодо його особистого звіту у стінах парламенту не набрало достатньої кількості голосів, однак він готовий «у будь-який момент особисто прибути та представити свій детальний аналіз».

«Порушення прав людини з боку працівників ТЦК та СП набули системного та масового характеру. Складається враження, що незаконні затримання та побиття від представників ТЦК та СП стали новим вірусним трендом, який не зупинити без жорсткої реакції держави», – пояснив омбудсмен.

Зокрема, серед «найбільш кричущих випадків» Лубінець назвав затримання військовозобов’язаних у торгових центрах, біля метро із застосуванням «грубої фізичної сили».

Нагадаємо, у 2025 році зросла кількість звернень і висвітлених в медіа випадків порушень прав під час мобілізаційних заходів з боку працівників ТЦК, і тенденція зберігається. Як передає «Главком», про це повідомляє уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Загалом за ці 2,5 місяці Офіс омбудсмена отримав більше 40 індивідуальних звернень щодо порушень на Харківщині: недопуск адвокатів, застосування сили, зброї та інших спецзасобів, неприйняття документів та інші порушення.

До слова, у Харкові стався конфлікт між військовими ТЦК та цивільними чоловіками. Працівник ТЦК застосував травматичну зброю проти чоловіка з кастетом. Перед цим у Telegram-каналах поширили відео конфлікту між чоловіками у військовій формі та чоловіками в цивільному. У коментарях до відео стверджувалось, що працівники ТЦК та СП побили військовозобов’язаного та застосували проти нього зброю.

Як розповіли у ТЦК, конфлікт виник, коли військовослужбовці ТЦК та СП перевіряли документи у двох цивільних.

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Теги: Лубінець ТЦК

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