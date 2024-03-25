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Прикордонники посилили обмеження для чоловіків у ще одній області України

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Прикордонники посилили обмеження для чоловіків у ще одній області України
У Вінницькій області України чоловікам заборонено наближатися до кордону
фото ілюстративне

Обмеження кордону вводяться в низці громад Могилів-Подільського та Тульчинського районів Вінницької області

Держприкордонслужба ввела низку обмежень для чоловіків віком від 18 до 60 років у прикордонній зоні з Молдовою. Мова йде про у зону у Вінницькій області. Про це повідомляє пресслужба Могилів-Подільського прикордонного загону у Facebook.
 «У смузі місцевості вздовж державного кордону в межах Яришівської, Могилів-Подільської, Ямпільської, Студенянської територіальних громад Могилів-Подільського та Тульчинського районів Вінницької області заборонено в’їзд осіб чоловічої статі віком від 18 до 60 років включно в вищезазначену смугу місцевості вздовж державного кордону в тому числі з метою туризму, відпочинку, рибальства», – йдеться в повідомленні.

Такі обмеження поширюються на всіх чоловіків, окрім:

  • осіб, які постійно або тимчасово проживають чи працюють в її межах, за умов наявності у них відповідних підтверджуючих документів;
  • осіб, які навчаються в професійно-технічних або вищих навчальних закладах, що розташовані в межах громад, за умов наявності у них відповідних підтверджуючих документів;
  • власників земельних ділянок, які знаходяться у межах смуги, за умов наявності у них відповідних підтверджуючих документів;
  • осіб, що прямують транзитом з пунктів пропуску через державний кордон в інші райони;
  • осіб, що прямують до пунктів пропуску через державний кордон з метою перетину державного кордону, за умов наявності у них відповідних підтверджуючих документів;
  • осіб, які прибувають на запрошення та яких зустрічають громадяни, які постійно проживають на території відповідної громади та зобов’язалися нести відповідальність за порушення законодавства України з прикордонних питань запрошеними особами.

Крім того, в’їзд осіб чоловічої статі віком від 18 до 60 років включно у вищезазначену смугу місцевості з використанням районних та сільських автомобільних доріг місцевого значення, крім використання для в’їзду та пересування наступні автомобільні дороги:

  • Т-2308 сполученням «Муровані Курилівці-Яришів»;
  • М-21 сполученням «Вінниця - Могилів-Подільський»;
  • Р-36 сполученням «Немирів - Могилів-Подільський»;
  • Т-0218 сполученням «Бабчинці-Ямпіль»;
  • Р-08 сполученням «Томашпіль- Ямпіль»;
  • Т-0202 сполученням «Крижопіль-Ямпіль»;
  • Т-0225 сполученням «Піщанка-Болган»;
  • Т-0233 сполученням «Крижопіль-Студена».

Які обмеження вводяться

Перебування та пересування в вищезазначеній смузі місцевості осіб чоловічої статі віком від 18 до 60 років включно без наявності військового квитка або посвідчення офіцера запасу (для військовослужбовців та працівників правоохоронних органів в позаслужбовий час – без наявності службового посвідчення встановленого зразку), а також без документів, що підтверджують право на відстрочку або звільнення від призову на військову службу під час мобілізації.

Перебування громадян на березі р. Дністер в населених пунктах, прилеглих до державного кордону, поза межами власних домоволодінь на відстані менше ніж 30 метрів від урізу води: в період з 01 квітня по 30 вересня - з 23:00 годин до 05:00 годин; в період з 01 жовтня по 31 березня – з 20:00 годин до 06:00 годин.

В межах ділянок місцевості завширшки 500 м від державного кордону (окрім меж населених пунктів), які знаходяться на території вищезазначених громад:

  • вихід маломірних суден та інших плавзасобів, суден рибного господарства та їх перебування в українській частині р.Дністер.
  • відпочинок місцевого населення, ведення рибальства та полювання.
  • використання повітряних суден, а саме: малих літальних апаратів усіх типів, безпілотних літальних апаратів, квадрокоптерів.
  • Забороняється проведення наступних видів робіт:
  • сільськогосподарських та інших згідно з переліком, визначеним пунктом 17 Положення про прикордонний режим, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1998 року № 1147, за умови завчасного інформування підрозділу охорони державного кордону про їх проведення та за наявності підтверджуючих документів;
  • будівельних, що виконуються відповідно до міжнародних договорів, та на будовах державного значення, а також пов’язаних з ліквідацією наслідків стихійного лиха та осередків особливо небезпечних інфекційних захворювань.

Обмеження щодо транспорту

Скупчення транспортних засобів (більше двох), тривалі зупинки транспортних засобів (довше 20 хвилин), не пов’язані з технічними несправностями, на узбіччях доріг поза встановленими автомобільними стоянками (за винятком транспортних засобів під керуванням місцевих при наявності документів, що підтверджують їх реєстрацію

Перевезення в транспортних засобах зброї та будь-яких засобів активної оборони без відповідних на те дозволів.

Використання приладів нічного бачення, тепловізійної техніки, радіостанцій, крім установлених на спеціальній техніці та транспортних засобах спеціалізованого призначення (або зареєстрованих у встановленому порядку).

На кого обмеження не поширюються

Обмеження щодо вʼїзду на території вищезазначених громад особами чоловічої статі вікової категорії 18-60 років включно не поширюється на представників військових формувань, утворених відповідно до Законів України, правоохоронних органів (підрозділів), органів (підрозділів) цивільного захисту, комунальних служб, швидкої медичної допомоги, інших суб’єктів державної та комунальної власності, суб’єктів підприємницької діяльності, що забезпечують підтримання життєдіяльності об’єктів інфраструктури та надають населенню послуги гуманітарного, соціального характеру – під час виконання ними службових обов’язків, а також на громадян, які зареєстровані або проживають (за наявності підтверджуючих документів) на території громад, що розташовані в межах Могилів-Подільського контрольованого прикордонного району, під час їх в’їзду в вищезазначену смугу місцевості для вирішення особистих питань господарсько-побутового та соціально-гуманітарного характеру.

Раніше повідомлялося, що прикордонники посилюють обмеження на території трьох районів, які межують з сусідніми країнами – Чернівецького, Дністровського та Вижницького.

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Теги: Держприкордонслужба прикордонники

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