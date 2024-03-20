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Ухилянт з Вінниці заплатив $3 000 за переправу до Молдови - ДПСУ

Ірина Луцак
glavcom.ua
Ухилянт з Вінниці заплатив $3 000 за переправу до Молдови - ДПСУ
Обидва порушники понесуть відповідальність: організатор – кримінальну, «замовник» – адміністративну
фото: ДПСУ

Вінничанина планували переправити через Кучурганський лиман, але планам завадили прикордонники

Вінничанин заплатив три тисячі доларів інтернет-знайомому, який пообіцяв його таємно переправити до Молдови через Кучурганський лиман. Реалізації плану завадили прикордонники Білгород-Дністровського загону. Про це повідомила Державна прикордонна служба.

«Онлайн-гра наскільки зблизила двох чоловіків, що один з них навіть пообіцяв забезпечити іншому безперешкодне потрапляння до сусідньої Молдови. Щоправда, не безоплатно, а за $3000. Вночі очільник схеми мав переправити свого «клієнта», який попередньо поселився в готелі прикордоння, човном через Кучурганський лиман», – розповіли у ДПСУ.

За даними пресслужби ДПСУ чоловіки потоваришували разом граючи в онлайн-ігри.

26-річний чоловік запропонував своєму 24-річному інтернет-знайомому з Вінниччини переправу до Молдови. За організацію  «гарячої путівки» хотів 3 тисячі доларів. Вінничанин погодившись з умовами домовленості, й прибув до одного з сіл прикордоння, де поселився в готелі.

З настанням ночі організатор нелегального туризму мав переправити свого «клієнта» човном через Кучурганський лиман, однак прикордонники їх план завчасно викрили.

Обидва «товариші» понесуть відповідальність: організатор – кримінальну, «замовник» – адміністративну.

Стосовно «туроператора» направлено повідомлення до Нацполіції про виявлення ознак злочину, передбаченого ст. 332 ККУ «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України», а на «замовника туру» складено протокол за ч.1 ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». Справу скеровано до суду.

Нагадаємо, прикордонники Могилів-Подільського загону затримали 12 чоловіків, які планували незаконно потрапити до Молдови.

Також раніше повідомляли, що співробітники Державної прикордонної служби України затримали двох порушників, які з драбиною в руках намагалися подолати протитранспортний рів на шляху до Молдови.

Як повідомлялося, раніше було затримано ухилянтів, які хотіли переплисти Тису на камерах для шин. Усі затримані скористалися послугами переправників, які запевняли, що за $4 тис. організують безпечний перетин кордону на човнах. Проте, прибувши до кордону, чоловікам запропонували перепливати річку за допомогою надувних автомобільних камер для шин.

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Теги: ухилянти прикордонники Держприкордонслужба

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