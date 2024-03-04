«Перегони» на кордоні: прикордонники затримали ухилянтів, які бігли до Румунії (відео)

Прикордонники доставили осіб до підрозділу, де склали на них протоколи про адмінправопорушення

Незаконно перетнути кордон намагалися мешканці Чернівецької та Полтавської областей

Двоє чоловіків намагалися добігти до Румунії польовою дорогою, проте були затримані прикордонниками. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

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Повідомляється, що прикордонний наряд зупинив двох ухилянтів за 600 метрів від державного кордону.

«Ними виявились мешканці Чернівецької та Полтавської областей, які, в прямому розумінні слова, бігли в бік сусідньої держави», – повідомляє ДПСУ.

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Наголошується, що осіб доставили до підрозділу, де склали на них протоколи про адмінправопорушення.

Нагадаємо, раніше було затримано ухилянтів, які хотіли переплисти Тису на камерах для шин.

Усі затримані скористалися послугами переправників, які запевняли, що за $4 тис. організують безпечний перетин кордону на човнах. Проте, прибувши до кордону, чоловікам запропонували перепливати річку за допомогою надувних автомобільних камер для шин.

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Також прикордонники затримали ухилянта, який хотів незаконно перетнути кордон, але завадою для цього стали вовки, яких він зустрів по дорозі.

До слова, працівники Національної поліції розслідують близько 9400 кримінальних справ щодо ухилення від мобілізації, а 2600 обвинувальних актів вже направлено до суду.