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    Новини

    Вінничанка, що фільмувала військову техніку, піде під суд

    Вінничанка, що фільмувала військову техніку, піде під суд
    фото: пресслужба СБУ

    Дії громадянки кваліфікуються як кримінальне правопорушення, яке карається позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років

    Правоохоронці викрили жительку Вінницької області, яка поширювала інформацію про переміщення озброєння територією України. Про це повідомляє Вінницька обласна прокуратура.

    Установлено, що жінка у червні цього року на залізничній станції робила відеофіксацію військової техніки Збройних Сил України.

    Достовірно знаючи про заборону поширення інформації про переміщення озброєння територією України під час війни, вона записала та переслала записане відео у мобільному додатку іншому користувачеві.

    Оскільки відомостей про зафільмовану обвинуваченою техніку не було розміщено на офіційних сайтах військових відомств чи органів влади, дії громадянки кваліфікуються як кримінальне правопорушення, яке карається позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років.

    Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчим відділом УСБУ у Вінницькій області.

    Нагадаємо, на Запоріжжі суд виніс вирок українцю, який разом з окупантами намагався захопити владу.

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    Теги: росія окупанти прокуратура суд війна Україна Вінниччина жінка озброєння окупація #stoprussia
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    Вінничанка, що фільмувала військову техніку, піде під суд