Росіяни влучили в житловий будинок на Вінниччині (оновлено)

Проводиться евакуація мешканців

На Вінниччині внаслідок російської атаки є влучання в житловий будинок. Про це повідомив керівник ОВА Сергій Борзов.

Зазначається, що постраждали три людини.

Борзов додав, що проводиться евакуація мешканців будинку. За його словами, на місці працюють усі відповідні служби.

Згодом очільник ОВА додав, що лікарі діагностували легку ступінь тяжкості у всіх постраждалих. Всі відмовилися від госпіталізації.

Нагадаємо, під час тривоги у Хмельницькому та Хмельницькій області пролунали вибухи. Моніторингові канали повідомляли про вибухи в Старокостянтинові. Наразі у місті зникла електроенергія.

В Україні триває масштабна повітряна тривога. Повітряні сили повідомляли про виліт орієнтовно п'яти бортів Ту-22м3 з аеродрому «Оленья».

Були зафіксовані пуски крилатих ракет. Перед цим ворог також атакував безпілотниками. Під час атаки ворог застосував ракети типу «Кинджал».