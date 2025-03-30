Старовинний палац XVIII століття на Вінничині повернули громаді

Від 1979 року «Палац» перебуває під охороною держави як пам’ятка архітектури

Рішенням Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області безхазяйний «Палац» кінця XVIII ст. в селі Серебринці передали у власність Вендичанської селищної громади. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Вінницьку обласну прокуратуру.

«Могилів-Подільською окружною прокуратурою встановлено факт безхазяйності нерухомого майна розташованого на території Вендичанської селищної громади, а саме – пам’ятки архітектури національного значення. Йдеться про об’єкт «Палац» кінця XVIII ст. в селі Серебринці площею майже 1,3 тис. квадратних метрів та вартістю понад 63 млн грн», – зазначили у прокуратурі.

Як розповіли у прокуратурі, від 1979 року «Палац» перебуває під охороною держави як пам’ятка архітектури. Водночас дотепер майно було безхазяйним, а Вендичанська селищна рада не вживала заходів щодо набуття на нього права комунальної власності.

Від 1979 року «Палац» перебуває під охороною держави як пам’ятка архітектури Вінницька обласна прокуратура

«Оскільки відсутність власника будівлі такого статусу загрожує її збереженню як об’єкта культурної спадщини, створює загрозу пошкодження чи знищення, прокуратура звернулася до суду з вимогою про передачу у комунальну власність зазначеного нерухомого майна. Рішенням Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області заяву задоволено та після набуття рішенням законної сили прокуратура контролюватиме його реальне виконання», – розповіли у прокуратурі.

Як відомо, маєток, побудований Михайлом Чацьким, чоловіком Беати Потоцької. На Волині раніше існував більший маєток Чацький, який було зруйновано за комуністичних часів. «Палац» – єдина пам’ятка цієї сім’ї, яка збереглась в Україні.