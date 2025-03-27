Під атаку у Дніпрі потрапив палац російського князя Потьомкіна. Тепер його перейменують

За словами Філатова, ця будівля є «символом російської могутності», який князь Потьомкін будував для російської імператриці Катерини II

Палац перейменують на честь гетьмана Сагайдачного

Унаслідок масованої атаки РФ на Дніпро в ніч проти 27 березня зазнав руйнувань палац російського князя Григорія Потьомкіна. Як передає «Главком», про це повідомив міський голова Борис Філатов.

За його словами, ця будівля є «символом російської могутності», який князь Потьомкін будував для російської імператриці Катерини II.

«Палац ми, звичайно, відреставруємо, тим більше, що тепер це Палац студентів та молоді. Але перейменуємо на честь гетьмана Сагайдачного», – написав Філатов.

фото: Facebook / Borys Filatov

Потьомкінський палац – одна з найдавніших будівель Дніпра, пам'ятка архітектури національного значення. Зведений наприкінці XVIII сторіччя як палац князя Григорія Потьомкіна-Таврійського, нині – Палац студентів імені Юрія Гагаріна Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.

Нагадаємо, пізно ввечері, 26 березня, Росія атакувала Дніпро БпЛА. Внаслідок атаки у місті вирують пожежі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

Місцеві пабліки повідомляють, що у Дніпрі пролунала серія вибухів, після яких виникло багато пожеж. За попередньою інформацією, удар прийшовся на центр міста. Відомо, що пошкоджено ЖК.

фото: соціальні мережі

Нагадаємо, 25 березня окупанти масовано атакували Кривий Ріг у Дніпропетровській області дронами. Відомо, що у Кривому Розі під час дронової атаки пролунало близько 15 вибухів.