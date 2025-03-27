Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Під атаку у Дніпрі потрапив палац російського князя Потьомкіна. Тепер його перейменують

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
google social img telegram social img facebook social img
Під атаку у Дніпрі потрапив палац російського князя Потьомкіна. Тепер його перейменують
За словами Філатова, ця будівля є «символом російської могутності», який князь Потьомкін будував для російської імператриці Катерини II
фото: Facebook / Borys Filatov

Палац перейменують на честь гетьмана Сагайдачного

Унаслідок масованої атаки РФ на Дніпро в ніч проти 27 березня зазнав руйнувань палац російського князя Григорія Потьомкіна. Як передає «Главком», про це повідомив міський голова Борис Філатов.

За його словами, ця будівля є «символом російської могутності», який князь Потьомкін будував для російської імператриці Катерини II.

«Палац ми, звичайно, відреставруємо, тим більше, що тепер це Палац студентів та молоді. Але перейменуємо на честь гетьмана Сагайдачного», – написав Філатов.

Під атаку у Дніпрі потрапив палац російського князя Потьомкіна. Тепер його перейменують фото 1
фото: Facebook / Borys Filatov
Потьомкінський палац – одна з найдавніших будівель Дніпра, пам'ятка архітектури національного значення. Зведений наприкінці XVIII сторіччя як палац князя Григорія Потьомкіна-Таврійського, нині – Палац студентів імені Юрія Гагаріна Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.

Нагадаємо, пізно ввечері, 26 березня, Росія атакувала Дніпро БпЛА. Внаслідок атаки у місті вирують пожежі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

Місцеві пабліки повідомляють, що у Дніпрі пролунала серія вибухів, після яких виникло багато пожеж. За попередньою інформацією, удар прийшовся на центр міста. Відомо, що пошкоджено ЖК.

Під атаку у Дніпрі потрапив палац російського князя Потьомкіна. Тепер його перейменують фото 2
фото: соціальні мережі

Нагадаємо, 25 березня окупанти масовано атакували Кривий Ріг у Дніпропетровській області дронами. Відомо, що у Кривому Розі під час дронової атаки пролунало близько 15 вибухів.

Читайте також:

Теги: Дніпро Борис Філатов

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Дніпрі після вибухів виникли пожежі
Росія атакувала дронами Харків та Дніпро: головне за ніч
Сьогодні, 05:46
Зеленський: Росія вбиває щодня й затягує цю війну
Зеленський прокоментував російські удари про містах України
Сьогодні, 00:26
У Дніпрі пролунала серія сильних вибухів
Росія атакувала Дніпро дронами: у місті виникли сильні пожежі
Вчора, 23:24
Жінка кинула гранату у сусіда після того, як він зробив їй зауваження
У Дніпрі жінка відповіла на зауваження сусіда… гранатою: деталі від поліції
19 березня, 05:13
фото: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак/телеграм-канал
РФ масовано атакувала Україну «шахедами»: головне за ніч
12 березня, 05:39
Дніпро масовано атакували ворожі БпЛА
«Шахед» влетів у приватний сектор у Дніпрі: відео моменту
11 березня, 23:47
Дніпро перебуває під атакою ворога
Росія атакувала Дніпро: є руйнування інфраструктури (оновлено)
11 березня, 22:19
Проти водія, який збив посадовця ТЦК відкрили кримінальне провадження
У Дніпрі водій Tesla наїхав на співробітника ТЦК
10 березня, 22:59
Дніпряни кажуть, від водіїв, які не дотримуються обмежень швидкості загинуло багато домашніх тварин
У Дніпрі з’явився незвичний дорожній знак: що кажуть водії та поліція
8 березня, 19:11

Події в Україні

Під атаку у Дніпрі потрапив палац російського князя Потьомкіна. Тепер його перейменують
Під атаку у Дніпрі потрапив палац російського князя Потьомкіна. Тепер його перейменують
ДТЕК та американська GE Vernova побудують першу в Україні цифрову підстанцію
ДТЕК та американська GE Vernova побудують першу в Україні цифрову підстанцію
Росіяни вдарили по вокзалу Херсона: пошкоджено пасажирський поїзд (оновлено)
Росіяни вдарили по вокзалу Херсона: пошкоджено пасажирський поїзд (оновлено)
Окупанти атакували центр Херсона: є загиблі та поранені
Окупанти атакували центр Херсона: є загиблі та поранені
Росія призначила нового «главу уряду ДНР»
Росія призначила нового «главу уряду ДНР»
Генштаб розкрив втрати росіян від початку операції ЗСУ на Курщині
Генштаб розкрив втрати росіян від початку операції ЗСУ на Курщині

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
193K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 березня: ситуація на фронті
68K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 березня 2025
44K
Заборона на вилов риби весною: що потрібно знати
9867
Переведення годинників на літній час: коли та куди крутити стрілки, цікаві факти, вплив на здоров'я
8968
Наш Голівуд. Топ-10 найкрасивіших акторських пар нової хвилі
8699
Депутати висловили недовіру голові курортного селища на Львівщині

Новини

Дружина колишнього голови Верховної Ради поновила бізнес в окупованому Донецьку
Сьогодні, 07:40
27 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:01
Повітряна тривога через загрозу балістики тривала 25 хвилин
Вчора, 21:30
РФ відмовилася повернути окуповану ЗАЕС Україні і назвала її «російським ядерним об'єктом»
25 березня, 22:00
Підсумки перемовин із США та створення поштового банку. Головне за 25 березня
25 березня, 21:37
25 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
25 березня, 00:01

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua