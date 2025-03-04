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У колонії на Вінниччині «авторитет» готував вбивство «смотрящого»: чим усе скінчилося

Наталія Порощук
glavcom.ua
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У колонії на Вінниччині «авторитет» готував вбивство «смотрящого»: чим усе скінчилося
Чоловіка затримали у процесуальному порядку та повідомили йому про підозру у готуванні до умисного вбивства
фото: Національна поліція

За даними слідства, зловмисник  координував злочинну діяльність на території виправної колонії, контролював надходження до установи продуктів харчування

Слідчі оголосили про підозру у поширенні злочинного впливу на територію виправної колонії неодноразово судимому зловмиснику. Чоловік відбуває покарання за вчинення майнового злочину. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на головне управління Національної поліції у Вінницькій області.

За даними досудового розслідування, 46-річний житель Полтавської області, який відбуває покарання в одній з виправних колоній Вінницької області за вчинення розбійного нападу, підтримуючи злодійські традиції, здобув авторитет серед засуджених. 

«Зловмисник  координував злочинну діяльність на території виправної колонії, контролював надходження до установи продуктів харчування, цигарок, наркотичних засобів та розподіляв їх між засудженими. Він також вирішував спори, що виникали між ув’язненими, приймав рішення про покарання винуватця, та яким воно буде», – йдеться у повідомленні.

Поліція зауважує, що наприкінці минулого року фігурант мав вбити 34 річного засудженого, який позиціонував себе в кримінальній спільноті, як «смотрящий» за установою виконання покарань, з котрим у нього склалися неприязні стосунки через розподіл злочинного впливу. Щоб попередити особливо тяжкий злочин, 21 листопада поліцейські провели ряд слідчих дій в колонії. В ході обшуків правоохоронці вилучили заточений електрод, яким чоловік мав намір вбити опонента, записники з чорновими записами та інші речові докази.

Зловмисника затримали у процесуальному порядку та повідомили йому про підозру у готуванні до умисного вбивства (ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 115 КК України).

На підставі зібраних доказів 28 лютого 2025 року слідчі повідомили фігуранту про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 115 (готування до вчинення умисного вбивства), ч. 2 ст. 255-1 (умисне встановлення та поширення в суспільстві злочинного впливу, за відсутності ознак, зазначених у ч. 5 ст. 255 КК України – тобто особою, яка не перебуває у статусі суб’єкта підвищеного злочинного впливу, у тому числі у статусі «вора в законі», вчинені в установі виконання покарань) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до  15 років позбавлення волі.

Раніше правоохоронці повідомили про підозру засудженому, який збував наркотичний засіб метадон в одній з установ виконання покарань Вінницької області. За даними слідства, 38-річний засуджений домовлявся зі своїми спільниками, які перебувають на волі, про пересилку поштовими відправленнями наркотичного засобу у виправну колонію, де їх надалі й збував серед осіб, що відбувають покарання.

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Теги: колонія в'язниця Вінниччина вбивство підозра Національна поліція України поліція

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