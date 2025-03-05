TikTok-блогерка купила авто за донати підписників: користувачі соцмереж обурені

У мережі розгорівся скандал через те, що блогерка купила авто

TikTok-блогерка Діана Поліщук з Вінниччини стала власницею нового автомобіля. Однак ця покупка викликала жваві дискусії серед користувачів соцмереж. Річ у тому, що кошти на авто вона зібрала завдяки донатам своїх підписників. Про це повідомляє «Главком».

Діана Поліщук у своїх відео стверджує, що назбирати гроші їй на машину допомогли підписники. Вінницькі пабліки зазначають, що вона придбала автомобіль Mitsubishi Outlander, вартістю $6 тис.

Ця новина викликала жваве обговорення в соцмережах. Так, військовий Ігор Чумак з Вінниччини висловив своє обурення. Він зазначив, що захисники, які захищають небо від дронів, уже другий місяць збирають кошти на машину, тоді як блогерка змогла придбати авто значно швидше.

«Діанка придбала за збори в тікток авто Mitsubishi Outlander 2006 за $6 тис. Тим часом хлопцям які захищають небо від шахедів, щоб народ міг сидіти спокійно в тікток і донатити Діанці, фонд збирає на машину вже другий місяць. Люди ви й*бнyлиcя?», – написав військовий.

У TikTok у коментарях під відео, де блогерка дякує підписникам за авто, користувачі соцмереж критикують її.

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Зауважимо, що Діана Поліщук живе у селі Юрківці Вінницькій області. Її відео, які часто мають провокаційний та абсурдний характер, привернули значну увагу аудиторії. Блогерка відома своїми стрімами, під час яких збирає великі суми донатів – від 100 до 200 тис. грн – на реалізацію власних бажань. У TikTok на профіль Діани Поліщук підписано понад 120 тис. користувачів.

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Нагадаємо, що раніше українська блогерка-мільйонниця Юлія Вербинець, відома як Верба, поділилася з шанувальниками, що придбала собі новий автомобіль з салону. Однак не всі пораділи за блогерку. Зокрема, у коментарях юзери зазначили, що робити такі дорогі покупки в наш час, та ще й хизуватися ними – не на часі.