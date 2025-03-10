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На Вінниччині місцеві з Леніна зробили Шевченка (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
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На Вінниччині місцеві з Леніна зробили Шевченка (фото)
На пам’ятник Леніну у Коржівці наліпили вуса і брови
фото: Україна Інкогніта

Винахідливі мешканці села Коржівка приліпили вождю пролетаріату вуса і брови

Мешканці села Коржівка, що на Вінниччині, приліпили пам'ятнику Володимиру Ульянову (Леніну) вуса і брови. Тепер він став схожим на письменника Тараса Шевченка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеве видання Vinmedia.

«Був Ленін, а став Тарас Григорович Шевченко. Винахідливі мешканці села Коржівка, на Вінниччині, приліпили вождю пролетаріату вуса і брови. Ну чим не Кобзар? Ми довго не могли зрозуміти, чому Шевченко у краватці. Все стало на місце, коли розшифрували цифри, під погруддям, колись замазані вапном. Вапно трохи повідлітало. Там роки життя Леніна – 1870-1924», – зауважила громадська організація «Україна Інкогніта».

На Вінниччині місцеві з Леніна зробили Шевченка (фото) фото 1
фото: Україна Інкогніта
На Вінниччині місцеві з Леніна зробили Шевченка (фото) фото 2
фото: Україна Інкогніта

До слова, на станції метро «Палац Україна» у Києві перфораторами збили мозаїку, яку обіцяли демонтувати. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення дослідниці архітектури Ельміри Еттінгер. Вона вказала, що демонтаж мозаїк провели вкрай необережно, фактично, вирвавши їх зі стін.

Раніше у Полтаві демонтували пам’ятник російському імператору Петру I в рамках деколонізації.

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Теги: Тарас Шевченко СРСР Вінниччина декомунізація

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