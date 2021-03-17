«Британський» штам шириться світом і охопив уже понад 100 країн

За минулий тиждень «британський» штам коронавірусу виявили ще у восьми країнах

«Південноафриканський» штам коронавірусу виявлено у 64 країнах

Штам коронавірусу, який вперше зафіксували у Великій Британії, вже виявили в 118 країнах світу.

Про це йдеться у щотижневому епідеміологічному бюлетені Всесвітньої організації охорони здоров'я, пише Укрінформ.

За даними ВООЗ, «британський» штам коронавірусу – різновид коронавірусу VOC-202012/01, лінії B.1.1.7 – минулого тижня виявили ще у 8 країнах.

Зазначається, що «південноафриканський» штам коронавірусу, який отримав маркування 501Y.V2, лінії B.1.351, виявлено ще у 6 країнах, а загалом - у 64.

Різновид коронавірусу, виявлений раніше в Бразилії та Японії, був зафіксований ще в 6 країнах, тепер він присутній у 38 державах.

За підрахунками організації, за тиждень з 8 по 14 березня в світі було зафіксовано 3,033 млн нових випадків захворювання на коронавірус, що на 10% більше, ніж за попередній тижневий період.

За минулий тиждень на Північну і Південну Америки та Європу продовжують припадати понад 80% нових випадків зараження та смерті. У ВООЗ зазначили, що зростання нових випадків спостерігається у всіх регіонах, крім Африки, де рівень захворюваності залишається аналогічним до попереднього тижня.

Водночас кількість летальних випадків продовжує знижуватися і сягнула 58 698. Востаннє такі показники були зафіксовані 4 місяці тому.

Хоча кількість нових смертей зменшилась у всьому світі у період з 8 по 14 березня, вона зросла у двох регіонах ВООЗ – у країнах східного Середземномор'я (на 7%) та Західно-Тихоокеанському регіоні (на 14%).

Вчені встановили, що «британський» штам коронавірусу приблизно на 64% смертоносніший за ті варіанти, які циркулювали до того. Раніше вчені вже з'ясували, що він легше поширюється.

За минулу добу, 16 березня, в Україні виявлено 11833 нових хворих на Covid-19. Це на 2191 особу більше, ніж за попередню добу. Вчора було госпіталізовано 4887 хворих на коронавірус, що на 2882 людини більше, ніж 15 березня. За минулу добу від ускладнень хвороби померли 289 пацієнтів, одужали 5467 осіб.

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