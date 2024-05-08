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В Одесі чоловік зарізав 16-річного підлітка за відмову дати закурити (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
В Одесі чоловік зарізав 16-річного підлітка за відмову дати закурити (фото)
Попередня причина смерті – травма серця та гостра крововтрата
фото: пресслужба поліції

Підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі

В Одесі мешканець Харкова убив підлітка. Подія сталася 6 травня пізно ввечері. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції в Одеській області.

Як зазначається, 24-річний мешканець Харкова пізно ввечері попросив у двох підлітків закурити. Ті відмовили. Виникла бійка, що завершилася вбивством. 

У поліції повідомили, що пізно ввечері в спальному районі двоє підлітків поспішали додому до комендантської години. Їх гукнули молодики, які сиділи на лавці біля дитячого майданчика – попросили закурити. Коли підлітки відмовили, двоє незадоволених молодих людей з компанії розпочали перепалку та штовханину.

В Одесі чоловік зарізав 16-річного підлітка за відмову дати закурити (фото) фото 1

Один з юнаків бризнув у нападників зі сльозогінного балончика та втік. Він зателефонував до приватної охоронної фірми з проханням допомогти. А коли повернувся – виявив тіло свого товариша на землі в крові. Незнайомців поруч вже не було.

В Одесі чоловік зарізав 16-річного підлітка за відмову дати закурити (фото) фото 2

Підліток викликав швидку, але поранений помер ще до приїзду медиків. Попередня причина смерті – травма серця та гостра крововтрата. 

Підозрюваного у вбивстві розшукали та затримали вже наступного ранку. Це 24-річний мешканець Харкова, який знімав в Одесі квартиру. Він розповів, як викинув ніж, яким вдарив підлітка, на козирок під’їзду неподалік від місця події. Поліцейські вже знайшли знаряддя злочину.

Харків’янину повідомили про підозру у вбивстві. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що завершено досудове розслідування щодо вбивства підлітка на станції київського фунікулера. Підозрюваному загрожує довічне.

Теги: Одеса вбивство

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