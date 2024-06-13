У Вінниці чоловік убив дружину, тяжко поранив її подругу і вчинив самогубство

У ході побутової сварки чоловік у помешканні відкрив вогонь з пістолета

У квартирі в спальному районі Вінниці молодий чоловік стріляв у двох дівчат через конфлікт на ґрунті особистих відносин, після чого втік. Згодом його було знайдено мертвим. Про це повідомляє поліція Вінницької області.



Повідомлення про подію надійшло до поліції від медиків 13 червня вранці. Поранена 19-річна дівчина встигла викликати швидку, однак була не в змозі відчинити двері лікарям та поліції, тож потрапити у квартиру на третьому поверсі правоохоронці змогли через вікно. На місці події поліцейські виявили тіло ще однієї потерпілої, також з вогнепальними пораненнями.

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У спальному районі Вінниці молодий 23-річний чоловік стріляв у двох дівчат фото: Facebook/Поліція Вінницької області

Працівники поліції встановили, що до злочину причетний чоловік загиблої. За даними слідства, у ході сварки він відкрив вогонь з пістолета у помешканні, в результаті чого його 18-річна дружина загинула, а подруга у важкому стані госпіталізована. Після вбивства 23-річний фігурант пішов у безлюдну прибережну зону Південного Бугу, де вистрелив собі в голову.

Слідчі слідчого управління розпочали кримінальне провадження за п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України. Усі обставини кримінального правопорушення та мотиви його скоєння встановлюються, тривають слідчі дії.

Нагадаємо, в Одесі мешканець Харкова зарізав підлітка. Подія сталася 6 травня пізно ввечері.

До слова, у Москві правоохоронці розшукували невідомого, який застрелив чоловіка на вулиці. Росіянин цілеспрямовано здійснив кілька пострілів у чоловіка з вогнепальної зброї і зник.