У школах Вінниці введуть безкоштовне харчування для дітей учасників АТО



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Місцева влада прийняла відповідне рішення

З першого вересня учні, батьки яких є учасниками АТО, отримуватимуть харчування у школах на безоплатній основі. Таке рішення ухвалили депутати Вінницької міської ради під час сесії 23 серпня.

«З метою надання додаткового соціального захисту учням шкіл міста із числа сімей, в яких один з батьків є учасником антитерористичної операції, з нового навчального року пропонується забезпечити безкоштовне харчування. Таких учнів у нас 1734», - повідомила директор департаменту освіти міської ради Оксана Яценко.

«Цей проект рішення спрямований на посилання соціального захисту родин учасників антитерористичної операції. Минулого року ми прийняли рішення щодо безоплатного харчування дітей учасників АТО в дошкільних закладах. Сьогодні ми виносимо на розгляд депутатів проект рішенні з пропозицією щодо безкоштовного харчування дітей учасників АТО уже в загальноосвітніх школах», - зазначив міський голова Сергій Моргунов.

Джерело: Vinbazar