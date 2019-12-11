У трьох вишах Вінниччини оберуть директорів
На конкурсні посади обиратимуть нових керівників
Сьогодні, 11 грудня, у трьох вищих навчальних закладах Вінницької області оберуть директорів.
Конкурс відбудеться у Могилів-Подільському та Гайсинському медичних коледжах, а також у Барському гуманітарно-педагогічному коледжі.
Про це повідомляють у Вінницькій обласній раді.
Кандидатами на вакантні місця є діючі керівники навчальних закладів: Володимир Кордон, Анатолій Саблук та Петро Савчук.
Під час проведення процедури голосування у навчальних закладах будуть присутні представники із профільних департаментів.
Вибори у вищих навчальних закладах відбудуться сьогодні, 11 грудня.