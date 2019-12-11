У трьох вишах Вінниччини оберуть директорів



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На конкурсні посади обиратимуть нових керівників

Сьогодні, 11 грудня, у трьох вищих навчальних закладах Вінницької області оберуть директорів.

Конкурс відбудеться у Могилів-Подільському та Гайсинському медичних коледжах, а також у Барському гуманітарно-педагогічному коледжі.

Про це повідомляють у Вінницькій обласній раді.

Кандидатами на вакантні місця є діючі керівники навчальних закладів: Володимир Кордон, Анатолій Саблук та Петро Савчук.

Під час проведення процедури голосування у навчальних закладах будуть присутні представники із профільних департаментів.

Вибори у вищих навчальних закладах відбудуться сьогодні, 11 грудня.