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    Новини

    У трьох вишах Вінниччини оберуть директорів

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    У трьох вишах Вінниччини оберуть директорів

    На конкурсні посади обиратимуть нових керівників

    Сьогодні, 11 грудня, у трьох вищих навчальних закладах Вінницької області оберуть директорів.

    Конкурс відбудеться у Могилів-Подільському та Гайсинському медичних коледжах, а також у Барському гуманітарно-педагогічному коледжі. 

    Про це повідомляють у Вінницькій обласній раді. 

    Кандидатами на вакантні місця є діючі керівники навчальних закладів: Володимир Кордон, Анатолій Саблук та Петро Савчук.

    Під час проведення процедури голосування у навчальних закладах будуть присутні представники із профільних департаментів. 

    Вибори у вищих навчальних закладах відбудуться сьогодні, 11 грудня.

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