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    Вінницька поліція відкрила кримінальне провадження: водій побив перехожого за зауваження про паркування

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    Відео конфлікту виклали у соціальній мережі - Вінницька поліція відкрила кримінальне провадження: водій побив перехожого за зауваження про паркування
    Відео конфлікту виклали у соціальній мережі
    фото: Скріншот

    Конфлікт виник через зауваження про парковку на зеленій зоні у мікрорайоні Поділля

    Слідчим відділом Вінницького районного управління поліції розпочато кримінальне провадження проти зловмисника, який вчинив бійку в дворі житлових будинків.

    Про це повідомляє відділ комунікації поліції Вінницької області.

    3 березня відео конфлікту виклали у соціальній мережі.

    По кадрам відео, яке оприлюднила спільнота «Дорожній контроль Вінниця», молодик у куртці гірчичного кольору, добряче гамселить іншого чоловіка у темній куртці та з сумкою через плече. Як з’ясувалося, конфлікт виник через зауваження про парковку на зеленій зоні у мікрорайоні Поділля.

    За словами начальника Вінницького районного управління поліції Віталія Курчика, відразу після публікації відео з побиттям людини до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесли відомості за ознаками ч.1 ст.296 Кримінального кодексу України (хуліганство). За такий злочин передбачено покарання – до 5 років обмеження волі.

    Наразі поліцейські в рамках розслідування встановлюють усі обставини конфлікту.

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    Теги: Вінниця
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