Вінницька поліція відкрила кримінальне провадження: водій побив перехожого за зауваження про паркування

Конфлікт виник через зауваження про парковку на зеленій зоні у мікрорайоні Поділля

Слідчим відділом Вінницького районного управління поліції розпочато кримінальне провадження проти зловмисника, який вчинив бійку в дворі житлових будинків.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Вінницької області.

3 березня відео конфлікту виклали у соціальній мережі.

По кадрам відео, яке оприлюднила спільнота «Дорожній контроль Вінниця», молодик у куртці гірчичного кольору, добряче гамселить іншого чоловіка у темній куртці та з сумкою через плече. Як з’ясувалося, конфлікт виник через зауваження про парковку на зеленій зоні у мікрорайоні Поділля.

За словами начальника Вінницького районного управління поліції Віталія Курчика, відразу після публікації відео з побиттям людини до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесли відомості за ознаками ч.1 ст.296 Кримінального кодексу України (хуліганство). За такий злочин передбачено покарання – до 5 років обмеження волі.

Наразі поліцейські в рамках розслідування встановлюють усі обставини конфлікту.