«Друзі, давайте поводити себе як люди, а не тварини»: заступник міністра МВС Геращенко прокоментував бійку на Вінницькій парковці
Сторони заявили, що це було «тренування» і «постановка», і що ножа у одного з чоловіків не було.
Після невдалого паркування вагітної жінки на газоні у Вінниці, між її чоловіком та перехожим виник конфлікт, який чоловік водійки вирішував ногами і руками, наносячи удари перехожому.
Такі дії порушника сколихнули мережу і люди почали активно обурюватися. Заспокоїти громадян поспішив заступник міністра МВС Антон Геращенко, який прокоментував інцидент на своїй сторінці у Facebook.
«Сьогодні в трендах соц. мереж було відео із Вінниці, де один чоловік жорстоко побив іншого на очах у вагітної жінки.
Користувачі соц. мереж вимагали від поліції терміново знайти нападника.
І вінницька поліція це зробила дуже швидко.
Але виявилось, що нападник і його жертва на той час, після проведення поліцією роз’яснювальної роботи, вже помирилися та стали майже друзями.
Зі слів учасників, конфлікт почався з того, що вагітна жінка припарковала своє авто з порушенням ПДД, на переконання одного з чоловіків. Той зробив їй зауваження, та на її захист став інший чоловік, який і розпочав бійку.
У зв’язку з заявами про відсутність претензій один до одного поліція закриє цю справу за примиренням сторін.
Друзі, давайте будемо поважати один одного – не грубіянити, не битися, поводити себе як люди, а не тварини, щоб потім не ставати зірками Youtube:))
Дивіться відео до кінця:))», – написав заступник міністра Авакова.
Опісля сторони заявили, що це було «тренування» і «постановка», і що ножа у одного з чоловіків не було. Поліція, взялася за цю версію, і закрила справу.
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