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    «Друзі, давайте поводити себе як люди, а не тварини»: заступник міністра МВС Геращенко прокоментував бійку на Вінницькій парковці

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    У зв&rsquo;язку з заявами про відсутність претензій один до одного поліція закриє цю справу за примиренням сторін - «Друзі, давайте поводити себе як люди, а не тварини»: заступник міністра МВС Геращенко прокоментував бійку на Вінницькій парковці
    У зв’язку з заявами про відсутність претензій один до одного поліція закриє цю справу за примиренням сторін
    фото: Скріншот

    Сторони заявили, що це було «тренування» і «постановка», і що ножа у одного з чоловіків не було.

    Після невдалого паркування вагітної жінки на газоні у Вінниці, між її чоловіком та перехожим виник конфлікт, який чоловік водійки вирішував ногами і руками, наносячи удари перехожому.

    Такі дії порушника сколихнули мережу і люди почали активно обурюватися. Заспокоїти громадян поспішив заступник міністра МВС Антон Геращенко, який прокоментував інцидент на своїй сторінці у Facebook.

    «Сьогодні в трендах соц. мереж було відео із Вінниці, де один чоловік жорстоко побив іншого на очах у вагітної жінки.

    Користувачі соц. мереж вимагали від поліції терміново знайти нападника.

    І вінницька поліція це зробила дуже швидко.

    Але виявилось, що нападник і його жертва на той час, після проведення поліцією роз’яснювальної роботи, вже помирилися та стали майже друзями.

    Зі слів учасників, конфлікт почався з того, що вагітна жінка припарковала своє авто з порушенням ПДД, на переконання одного з чоловіків. Той зробив їй зауваження, та на її захист став інший чоловік, який і розпочав бійку.

    У зв’язку з заявами про відсутність претензій один до одного поліція закриє цю справу за примиренням сторін.

    Друзі, давайте будемо поважати один одного – не грубіянити, не битися, поводити себе як люди, а не тварини, щоб потім не ставати зірками Youtube:))

    Дивіться відео до кінця:))», – написав заступник міністра Авакова.

    Опісля сторони заявили, що це було «тренування» і «постановка», і що ножа у одного з чоловіків не було. Поліція, взялася за цю версію, і закрила справу.

    Нагадаємо, Шевченківський комітет пов'язує напад на Лавренчука з його наміром очолити Одеський оперний театр.

    Теги: МВС Антон Геращенко Вінниця напад поліція парковка
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