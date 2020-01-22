Затримано озброєну банду, що грабувала будинки на Київщині (фото, відео)



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У затриманих вилучено зброю , дві гранати, маски, радіостанції, ювелірні прикраси і годинники Фото: Нацполіція

Поліція підозрює затриманих у вчиненні п’яти злочинів

Поліція затримала озброєну банду за підозрою у скоєнні розбійних нападів на Київщині. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Наприкінці 2019 року невідомі в масках напали на приватний будинок у селі Козин, що на Обухівщині, і заволоділи грішми та ювелірними виробами.

Під час оперативно-розшукових заходів та слідчих дій, зокрема після відпрацювання камер спостереження, подворових обходів, встановлення очевидців оперативники ретельно проаналізували всю інформацію, а відтак вийшли на слід зловмисників.

21 січня працівники кримінальної поліції, співробітники слідчого управління за силової підтримки спецпризначенців і під процесуальним керівництвом прокуратури області затримали членів озброєної банди.

Поліція вилучила транспортний засіб, на якому пересувалися нападники, та ряд речових доказів. Серед вилученого - кілька одиниць зброї, дві гранати, маски, радіостанції, ювелірні прикраси і годинники.

Наразі фігурантам інкримінують бандитизм та скоєння розбійного нападу. Кримінальне провадження розслідується за ст. 257 та за ч. 3 ст. 187 Кримінального кодексу України.

На цей час затриманих чоловіків підозрюють у вчиненні п’яти злочинів. Перевіряється їх причетність до інших правопорушень.