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    Затримано озброєну банду, що грабувала будинки на Київщині (фото, відео)

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    У затриманих вилучено зброю<span lang="UK">, дві гранати, маски, радіостанції, ювелірні прикраси і годинники</span> - Затримано озброєну банду, що грабувала будинки на Київщині (фото, відео)
    У затриманих вилучено зброю, дві гранати, маски, радіостанції, ювелірні прикраси і годинники
    Фото: Нацполіція

    Поліція підозрює затриманих у вчиненні п’яти злочинів

    Поліція затримала озброєну банду за підозрою у скоєнні розбійних нападів на Київщині. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Наприкінці 2019 року невідомі в масках напали на приватний будинок у селі Козин, що на Обухівщині, і заволоділи грішми та ювелірними виробами.

    Під час оперативно-розшукових заходів та слідчих дій, зокрема після відпрацювання камер спостереження, подворових обходів, встановлення очевидців оперативники ретельно проаналізували всю інформацію, а відтак вийшли на слід зловмисників.

    21 січня працівники кримінальної поліції, співробітники слідчого управління за силової підтримки спецпризначенців і під процесуальним керівництвом прокуратури області затримали членів озброєної банди.

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    Затримано озброєну банду, що грабувала будинки на Київщині (фото, відео)
    Затримано озброєну банду, що грабувала будинки на Київщині (фото, відео)
    Затримано озброєну банду, що грабувала будинки на Київщині (фото, відео)
    Затримано озброєну банду, що грабувала будинки на Київщині (фото, відео)

    Поліція вилучила транспортний засіб, на якому пересувалися нападники, та ряд речових доказів. Серед вилученого - кілька одиниць зброї, дві гранати, маски, радіостанції, ювелірні прикраси і годинники.

    Наразі фігурантам інкримінують бандитизм та скоєння розбійного нападу. Кримінальне провадження розслідується за ст. 257 та за ч. 3 ст. 187 Кримінального кодексу України.

    На цей час затриманих чоловіків підозрюють у вчиненні п’яти злочинів. Перевіряється їх причетність до інших правопорушень.

    Національна поліція України кримінал Київщина пограбування злочин злочинець
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