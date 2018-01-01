У Вінниці двері тролейбуса травмували жінку

Жахливий інцидент стався практично на очях водія

Сьогодні, 6 лютого, близько 11:20 у Вінниці на зупинці «Лікарня ім. Пирогова» у тролейбусі №14, який рухався у напрямку центру, травмувалась жінка. Під час відкриття дверей одній з пасажирок, яка була біля кабіни водія, затиснуло руку. На місце події одразу прибула швидка допомога. До приїзду медиків травмована жінка залишилася у



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Жахливий інцидент стався практично на очях водія

Сьогодні, 6 лютого, близько 11:20 у Вінниці на зупинці «Лікарня ім. Пирогова» у тролейбусі №14, який рухався у напрямку центру, травмувалась жінка.

Під час відкриття дверей одній з пасажирок, яка була біля кабіни водія, затиснуло руку.

На місце події одразу прибула швидка допомога. До приїзду медиків травмована жінка залишилася у салоні, який для всіх інших закрили.

Джерело: vinnitsaok.com.ua