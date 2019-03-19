У Вінниці горіло кафе на Старому місті



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Рятувальники встановлюють причини пожежі

Сьогодні, 19 березня, у Вінниці сталася пожежа в кафе «Надія» по вулиці Данила Нечая.

Як повідомили NаПарижі у прес-службі ГУ ДСНС в області, повідомлення про загорання до рятувальників надійшло о 8.56. На місце виїхало 5 одиниць техніки. О 9.14 пожежу було локалізовано, а о 9.28 ліквідовано.

На щастя, обійшлося без постраждалих. Вогонь пошкодив перекриття будівлі та внутрішнє оздоблення стін.

Причини загорання наразі встановлюються.