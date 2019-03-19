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    У Вінниці горіло кафе на Старому місті

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    У Вінниці горіло кафе на Старому місті

    Рятувальники встановлюють причини пожежі

    Сьогодні, 19 березня, у Вінниці сталася пожежа в кафе «Надія» по вулиці Данила Нечая.

    Як повідомили NаПарижі у прес-службі ГУ ДСНС в області, повідомлення про загорання до рятувальників надійшло о 8.56. На місце виїхало 5 одиниць техніки. О 9.14 пожежу було локалізовано, а о 9.28 ліквідовано.

    На щастя, обійшлося без постраждалих. Вогонь пошкодив перекриття будівлі та внутрішнє оздоблення стін.

    Причини загорання наразі встановлюються.    

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