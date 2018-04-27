У Вінниці касирку обмінника надурили на $3000

Вінницькі оперативники займаються пошуком зловмисниці

Шахрайку, що 26 квітня, заробила на обміні валют 3 тисячі доларів, шукають всі мобільні екіпажі поліції Вінниці. Оперативники займаються пошуком зловмисниці. Касирка обмінника добровільно віддала жінці, яку зараз розшукує вся поліція міста, 3 тисячі доларів. Мала б поміняти на гривні, але чомусь вручила чималеньку суму одній людині, а гривні



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Вінницькі оперативники займаються пошуком зловмисниці

Шахрайку, що 26 квітня, заробила на обміні валют 3 тисячі доларів, шукають всі мобільні екіпажі поліції Вінниці. Оперативники займаються пошуком зловмисниці.

Касирка обмінника добровільно віддала жінці, яку зараз розшукує вся поліція міста, 3 тисячі доларів. Мала б поміняти на гривні, але чомусь вручила чималеньку суму одній людині, а гривні чекала від іншої.

«Касир якраз стояла біля обмінника. До неї підійшла жінка і хотіла купити 3300 доларів. Запропонувала їй обміняти валюту по вищому курсу. Каже: «Ви можете винести сюди, будь ласка. Зараз чоловік підійде з гривнями на суму 3300 доларів». Та касирка послухала і винесла», – говорить прес-офіцер обласної поліції Анна Олійник про злочин в торговельному центрі «Мир».

Жінка взяла гроші та вказала на чоловіка із пакетом, який стояв неподалік.

«Мовляв, у нього в пакеті гривні на суму 3300 доларів. Поки касирка пробувала отримати гривні від невідомого чоловіка, грабіжниця із валютою вийшла в двері ТЦ «Мир» і зникла… А чоловік із пакетом виявився абсолютно сторонньою особою – пенсіонером, що прийшов у «Мир» купити хліб», – сказав у коментарі 33 каналу начальник міської поліції Вінниці Сергій Синявський.

Орієнтовані на цю жінку мобільні екіпажі, оперативники займаються пошуком зловмисниці. На місці працювала слідчо-оперативна група, опитувала ймовірних свідків злочину.