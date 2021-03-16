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    Смертельний вірус: за добу хвороба забрала 16 жителів Вінниччини

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    На Вінниччині захворіли на коронавірус 47310 людей - Смертельний вірус: за добу хвороба забрала 16 жителів Вінниччини
    На Вінниччині захворіли на коронавірус 47310 людей
    фото: tvtomsk.ru

    За весь період 795 випадків закінчилися смертю

    За вчора, 15 березня, на території Вінниччини від ускладнень коронавірусу померли 16 людей, це найвищий показник з початку епідемії. Про це повідомляє пресслужба Вінницької ОДА.

    Як повідомила директорка обласного лабораторного центру Валентина Зайцева, коронавірус на Вінниччині вперше виявлено у 921 особи (МОЗ повідомляло про 924 випадки).

    Загалом з початку епідемії на Вінниччині захворіли на коронавірус 47310 людей, 795 випадків закінчилися смертю.

    Нагадаємо, за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (1065), м. Київ (999), Вінницькій (924), Одеській (728) та Харківській (596) областях.

    Всього в Україні вже одужали 1 232 209 людей (6 202 – за останню добу). Від коронавірусної хвороби в країні померло 28 697 людей, з них 264 – за останню добу. Всього в країні хворіє 216 284 осіб. Зафіксовано 1 629 149 підозри на Covid -19 (з них 10 909 – протягом останньої доби).

    Теги: Вінниччина карантин коронавірус
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