Смертельний вірус: за добу хвороба забрала 16 жителів Вінниччини

На Вінниччині захворіли на коронавірус 47310 людей

За весь період 795 випадків закінчилися смертю

За вчора, 15 березня, на території Вінниччини від ускладнень коронавірусу померли 16 людей, це найвищий показник з початку епідемії. Про це повідомляє пресслужба Вінницької ОДА.

Як повідомила директорка обласного лабораторного центру Валентина Зайцева, коронавірус на Вінниччині вперше виявлено у 921 особи (МОЗ повідомляло про 924 випадки).

Загалом з початку епідемії на Вінниччині захворіли на коронавірус 47310 людей, 795 випадків закінчилися смертю.

Нагадаємо, за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (1065), м. Київ (999), Вінницькій (924), Одеській (728) та Харківській (596) областях.

Всього в Україні вже одужали 1 232 209 людей (6 202 – за останню добу). Від коронавірусної хвороби в країні померло 28 697 людей, з них 264 – за останню добу. Всього в країні хворіє 216 284 осіб. Зафіксовано 1 629 149 підозри на Covid -19 (з них 10 909 – протягом останньої доби).