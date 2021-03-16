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    У Вінниці затримали банду, яка бюджетні кошти витрачала на фінансування криміналітету

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    Зловмисники отримували грошові кошти з Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - У Вінниці затримали банду, яка бюджетні кошти витрачала на фінансування криміналітету
    Зловмисники отримували грошові кошти з Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
    фото: з відкритих джерел

    Серед шести активних членів угруповання один громадянин Росії.

    11 березня у Вінниці та Києві провели обшуки в членів організованої злочинної групи. Учасники завдяки шахрайській схемі привласнювали кошти Фонду гарантування вкладів. фігурантам оголошено про підозру.

    Про це повідомляють у відділі комунікації поліції Вінниччини.

    На підставі підроблених документів зловмисники з допомогою сторонніх осіб, які за винагороду видавали себе за дійсних вкладників неплатоспроможних банківських установ, отримували грошові кошти з Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. В подальшому, за наявною інформацією, привласнені злочинним шляхом мільйони гривень бюджетних коштів йшли на фінансування криміналітету.

    За словами начальника ГУНП у Вінницькій області Івана Іщенка, серед шести активних членів угруповання були особи, які мали певний вплив в кримінальних колах. Один з них – громадянин Росії.

    В ході проведення санкціонованих обшуків за місцем проживання фігурантів поліцейські вилучили речові докази їх злочинної діяльності: підроблені паспорти та документи, мобільні телефони, грошові кошти, флеш накопичувачі, банківські картки та інше. П’ятьом учасникам злочинної групи оголошено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст.190 Кримінального кодексу України (шахрайство вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою). Слідство клопотатиме в суді про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

    Такий злочин карається позбавленням волі строком до 12 років з конфіскацією майна.


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    Теги: банда кримінал шахрайство гроші фінансування Вінниччина злочин
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