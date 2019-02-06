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    У вінницьких школах та дитсадках встановили систему очистки води

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    У вінницьких школах та дитсадках встановили систему очистки води

    Батьки задоволені цією ініціативою

    У 36 школах Вінниці діти уже п’ють очищену воду, зараз систему очистки води продовжують встановлювати у дитячих садочках. Наразі встановили у 15-ти. Це – заклади, де є санаторні групи.

    Про це у соцмережі повідомив Сергій Моргунов.

    «Інноваційні установки, які забезпечують 9-ступеневу очистку води, вже змонтовано у 15 садочках. Це – заклади, де є санаторні групи. Далі продовжимо встановлювати обладнання і в решті дитячих садків – всього їх у Вінниці 53.

    Знаю, що батьки задоволені цією ініціативою. А головне – діти вживають очищену та корисну воду», – зазначив міський голова.

    Проект «Якісна вода – здорові діти» у Вінниці реалізовують, щоб забезпечити дітей якісною мінералізованою водою. Вона максимально підходить за своїми характеристиками для дитячого організму. А до того ж, якісна вода допомагає попередити розвиток різних захворювань.

    Нагадаємо, в усіх вінницьких школaх минулого року з’явилися інновaційні системи очистки тa фільтрaції води. Нa реaлізaцію проекту було виділено 2,3 млн грн з міського бюджету. Однa тaкa система, встaновленa у школі, коштує 63 тисячі гривень.

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