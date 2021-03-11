Таємниці вінницького футболу: в краєзнавчому музеї показали особисті речі спортсменів

Історія вінницького футболу розпочинається від організації у 1911 р. у Вінниці спортивного клубу на одному з островів Південного Бугу, який отримав назву «Спорт».

В обласному краєзнавчому музеї Вінниці відкрилася виставка з історії вінницького футболу.

В експозиції , яка охоплює історію вінницького футболу від 1911 до 2021 рр., представлено близько 300 оригінальних експонатів, повідомляється на сторінці музею у Facebook.

Виставка організована за ініціативи колекціонера Олега Семенова та за підтримки адміністрації футбольного клубу «Нива» (Вінниця).

Виставка називається «Вінницький футбол: від становлення до сьогодення». Це особисті речі гравців, футбольні м’ячі та футболки, афіші і програми матчів різних років, кубки та фотознімки – загалом близько 300 оригінальних експонатів.

«Історія вінницького футболу розпочинається від організації в 1911 р. у Вінниці спортивного клубу на одному з островів Південного Бугу (район Кумбар), який отримав назву «Спорт». Його засновниками були художник В’ячеслав Коренєв та юрист і колекціонер Густав Брілінг, відомі також започаткуванням крайового музею (1918 р.). Саме тоді на футбольному полі клубу відбулися перші матчі з-поміж команд навчальних закладів міста», – йдеться в анонсі виставки.

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