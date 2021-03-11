  1. Головна
  2. Вінниця
  3. Новини
рус
    Новини

    Таємниці вінницького футболу: в краєзнавчому музеї показали особисті речі спортсменів

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    На виставці представлено&nbsp;близько 300 оригінальних експонатів - Таємниці вінницького футболу: в краєзнавчому музеї показали особисті речі спортсменів
    На виставці представлено близько 300 оригінальних експонатів
    фото: Facebook

    Історія вінницького футболу розпочинається від організації у 1911 р. у Вінниці спортивного клубу на одному з островів Південного Бугу, який отримав назву «Спорт».

    В обласному краєзнавчому музеї Вінниці відкрилася виставка з історії вінницького футболу.

    В експозиції , яка охоплює історію вінницького футболу від 1911 до 2021 рр., представлено близько 300 оригінальних експонатів, повідомляється на сторінці музею у Facebook.

    Виставка організована за ініціативи колекціонера Олега Семенова та за підтримки адміністрації футбольного клубу «Нива» (Вінниця).

    Виставка називається «Вінницький футбол: від становлення до сьогодення». Це особисті речі гравців, футбольні м’ячі та футболки, афіші і програми матчів різних років, кубки та фотознімки – загалом близько 300 оригінальних експонатів.

    1 з 7
    на весь екран згорнути
    Таємниці вінницького футболу: в краєзнавчому музеї показали особисті речі спортсменів
    Таємниці вінницького футболу: в краєзнавчому музеї показали особисті речі спортсменів
    Таємниці вінницького футболу: в краєзнавчому музеї показали особисті речі спортсменів
    Таємниці вінницького футболу: в краєзнавчому музеї показали особисті речі спортсменів
    Таємниці вінницького футболу: в краєзнавчому музеї показали особисті речі спортсменів
    Таємниці вінницького футболу: в краєзнавчому музеї показали особисті речі спортсменів

    «Історія вінницького футболу розпочинається від організації в 1911 р. у Вінниці спортивного клубу на одному з островів Південного Бугу (район Кумбар), який отримав назву «Спорт». Його засновниками були художник В’ячеслав Коренєв та юрист і колекціонер Густав Брілінг, відомі також започаткуванням крайового музею (1918 р.). Саме тоді на футбольному полі клубу відбулися перші матчі з-поміж команд навчальних закладів міста», – йдеться в анонсі виставки.

    Нагадаємо, на вулиці Вінниці помітили автобус ФК «Шахтаря» .

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ історія спорт Вінниця музеї виставка ФК «Нива» (Вінниця)
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies