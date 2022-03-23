У Вінницю передали «швидку» від волонтерів з Франції
Гуманітарна допомога з Франції прибула у Вінницю
У Вінницю передали автомобіль швидкої медичної допомоги Renault волонтерів з Франції. Разом з транспортом доправили й гуманітарну допомогу.
Про це повідомив голова Вінницької обласної державної адміністрації Сергій Борзов.
Допомогу передала громадська організація La Ruche et Le Sil. Серед вантажу й продукти харчування, товари особистої гігієни, медикаменти, термоковдри, аптечки та потужні автомобільні інвертори.
Автомобіль має додаткове оснащення – ноші. Його віддадуть у розпорядження Вінницького військово-медичного центру, а гуманітарний вантаж – відповідно розподілений до потреб. У планах – передача ще двох «швидких».