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    У Вінницю передали «швидку» від волонтерів з Франції

    У Вінницю передали «швидку» від волонтерів з Франції

    Гуманітарна допомога з Франції прибула у Вінницю

    У Вінницю передали автомобіль швидкої медичної допомоги Renault волонтерів з Франції. Разом з транспортом доправили й гуманітарну допомогу.

    Про це повідомив голова Вінницької обласної державної адміністрації Сергій Борзов.

    Допомогу передала громадська організація La Ruche et Le Sil. Серед вантажу й продукти харчування, товари особистої гігієни, медикаменти, термоковдри, аптечки та потужні автомобільні інвертори.

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    У Вінницю передали «швидку» від волонтерів з Франції
    У Вінницю передали «швидку» від волонтерів з Франції
    У Вінницю передали «швидку» від волонтерів з Франції
    У Вінницю передали «швидку» від волонтерів з Франції

    Автомобіль має додаткове оснащення – ноші. Його віддадуть у розпорядження Вінницького військово-медичного центру, а гуманітарний вантаж – відповідно розподілений до потреб. У планах – передача ще двох «швидких».

    Теги: війна Франція Вінниця гуманітарна допомога
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    У Вінницю передали «швидку» від волонтерів з Франції