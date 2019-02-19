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    Новини

    В Ладижині перехожі завадили злочинцю пограбувати жінку

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    В Ладижині перехожі завадили злочинцю пограбувати жінку

    Поліцейські затримали зловмисника

    16 лютого в вечірній час невідомий чоловік на вулиці м. Ладижина намагався вирвати з рук 53-річної місцевої мешканки сумку. Довести злочин до кінця зловмиснику завадили перехожі.

    Того ж дня нападника за прикметами розшукали та затримали поліцейські. Про це інформує ГУ НП в Вінницької області, повідомляє «Главком».

    У вчиненні цього злочину обґрунтовано підозрюється 17-річний мешканець Ладижина. Молодик напав на потерпілу біля її будинку та силою намагався вирвати з її рук  сумку. Це побачили випадкові перехожі, які  почали кликати на допомогу.  В результаті нападник втік, нічого не взявши. Цього ж дня його особу встановили та затримали.

    Дії зловмисника  слідчі кваліфікують, як замах на вчинення грабежу відповідно до ч.3 ст.15 ч.2 ст.186 КК України.   За такий злочин  передбачено покарання – ув’язнення  на строк від чотирьох до шести років.

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