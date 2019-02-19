В Ладижині перехожі завадили злочинцю пограбувати жінку



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Поліцейські затримали зловмисника

16 лютого в вечірній час невідомий чоловік на вулиці м. Ладижина намагався вирвати з рук 53-річної місцевої мешканки сумку. Довести злочин до кінця зловмиснику завадили перехожі.

Того ж дня нападника за прикметами розшукали та затримали поліцейські. Про це інформує ГУ НП в Вінницької області, повідомляє «Главком».

У вчиненні цього злочину обґрунтовано підозрюється 17-річний мешканець Ладижина. Молодик напав на потерпілу біля її будинку та силою намагався вирвати з її рук сумку. Це побачили випадкові перехожі, які почали кликати на допомогу. В результаті нападник втік, нічого не взявши. Цього ж дня його особу встановили та затримали.

Дії зловмисника слідчі кваліфікують, як замах на вчинення грабежу відповідно до ч.3 ст.15 ч.2 ст.186 КК України. За такий злочин передбачено покарання – ув’язнення на строк від чотирьох до шести років.