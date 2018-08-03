Відомому письменнику з Вінниччини встановлять пам’ятник при житті



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Олег Чорногуз

Ініціатива створення монументу належить заступнику голови Іванівської ОТГ Ігорю Лановому

В селі Іванівка Калинівського району Вінницької області наступного року планують відкрити пам'ятник відомому українському письменнику Олегу Чорногузу. Це автор першого українського сатиричного роману, народився в цьому селі. Наразі він переїхав з Києва і проживає в рідному селі. Про плани туристичного розвитку Іванівської ОТГ, пов'язаних з відомим українським сатириком.

Сам пам'ятник матиме вигляд лелеки-чорногуза, як натяк на пташине походження прізвища письменника. Лелека буде тримати у своєму дзьобі немовля, як символ розвитку нових поколінь. Станом на зараз в ОТГ з'явились черги до дитячих садочків, усього в громаді 210 дітей дошкільного віку.

Ініціатива створення монументу належить заступнику голови Іванівської ОТГ Ігорю Лановому:

«Плануємо, щоб дитину, яку триматиме чорногуз, можна було гойдати. Сподіваємося, цей арт-об'єкт стане місцем, куди будуть приїздити молодята та на удачу гойдати цю дитину. І це буде своєрідний ритуал на щастя новій сім'ї. Щоб народжувались діти, які дуже потрібні і нашій громаді, і Україні загалом».

Олег Чорногуз доже довгий час мешкав у Києві, але кілька років тому повернувся до рідного села.

«Ми дуже пана Олега любимо та поважаємо. Це наша легенда, одна з багатьох. В нас всі читають його твори: і дорослі, і малі. Згодом ми хочемо проводити в громаді літературний фестиваль. В якому форматі, ми ще думаємо, але скоріш за все – сатирично-гумористичний, як твори нашого земляка», – каже голова Іванівського ОТГ Михайло Кулик.

Олег Чорногуз – український письменник, журналіст, редактор журналів «Перець» та «ВУС», автор численних гумористичних і сатиричних книг. Заслужений діяч мистецтв України, Національної спілки письменників України. Свою творчу діяльність він розпочав у редакціях районних газет на Вінниччині. Твори Олега Чорногуза перекладені на 22 мови світу. Був делегатом XXXIX сесії Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй від України в 1984 році в Нью-Йорку. Найвідоміші твори: «Аристократ» із Вапнярки», «Претенденти на папаху», «Вавілон на Ґудзоні», «Я хочу до моря», «Дари піґмеїв», «Сповідь старого холостяка», «Як доглядати Зевса», «Українські колобки» і т. д.

Джерело: vlasno.info