Вінничани вийдуть на акцію у підтримку Сенцова

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В суботу подібну акцію проведуть і в інших містах України

2 червня у Вінниці на Європейській площі небайдужі збирають акцію на підтримку ув’язненого росіянами режисера Олега Сенцова. Із собою просять взяти плакати.

Аналогічна акція відбудеться і в інших містах та країнах. Зокрема на мітинги вийде українська діаспора по всьому світу.

«Ми маємо зробити все від нас залежне, щоб російська влада, яка зараз готується до чемпіонату світу з футболу і збирається прийняти іноземних гостей, звільнила Олега Сенцова та інших політв’язнів», - заявили організатори вінницької акції -кримськотатарська спільнота «Ветан».

Нагадаємо, українського режисера Олега Сенцова, який родом із Сімферополя, окупанти затримали 10 травня 2014 року разом із іншими однодумцям. Їх звинуватили у підготовці терористичного акту та засудили до 20 років ув’язнення в колонії суворого режиму у місті Лабитнангі. 14 травня Олег оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх наших політв’язнів, яких наразі 64 людини. За цей час долею українського патріота так і ніхто не зацікавився із політиків. 29 травня адвокат режисера Дмитро Дінзе заявив, що нині йому надають підтримувальну терапію. Проте сестра Олега Сенцова підозрює, що це відбувається недобровільно.

Тим часом ходять розмови про те, що режисера можуть обміняти на головного редактора «Ріа-Новости» Кирила Вишинського.

Джерело: 33kanal.com