  1. Головна
  2. Вінниця
  3. Новини
    Новини

    Вінницька журналістка стала Mrs. Media 2018

    Конкурс проходив в столиці
    Інесса Побережна – ведуча ранкового шоу «Новий день» телеканалу «Вінтера» Вінницької філії Суспільного отримала титул Mrs. Media 2018 на конкурсі краси для успішних жінок Mrs. Ukraine International 2018, який відбувся 25 квітня у Києві. «Я багато вимагаю від себе та інших, а все тому, що ми –
    • Сьогодні, 08:14
    • Розсилка
    Журналістка&nbsp;Інесса Побережна
    Журналістка Інесса Побережна

    Конкурс проходив в столиці

    Інесса Побережна – ведуча ранкового шоу «Новий день» телеканалу «Вінтера» Вінницької філії Суспільного отримала титул Mrs. Media 2018 на конкурсі краси для успішних жінок Mrs. Ukraine International 2018, який відбувся 25 квітня у Києві.

    «Я багато вимагаю від себе та інших, а все тому, що ми – недосконалі. Внутрішній стержень або є, або його немає. І ось, якщо ви відчуваєте міць всередині, знаєте свої сильні сторони – ставте вірні завдання та йдіть до цілі. Пробуйте в житті різне, багато що можна робити паралельно – не обов’язково обирати. А ось знайти свій комплекс сфер та інтересів – важливо», – переконана Інесса.

    З 2016-го року Інесса Побережна працює ведучою програми «Новий день» на телеканалі «Вінтера». У спілкуванні – енергійна, відкрита, впевнена в собі, а головне – завжди вміє відкрити в людині позитивні якості.

    Читайте також

    Народилася на Вінниччині, в дитинстві мріяла стати актрисою, дружиною або телеведучою. Закінчила Вінницький національний медичний університет за спеціальністю «Клінічна фармація» та вищу школу «Media & Production» 1+1. Любляча матуся 6-річного сина, асистентка кафедри соціальної медицини та організації охорони здоров’я в ВНМУ ім. М.І. Пирогова та телеведуча. Вона цілеспрямована людина, тож, цінує такі якості, як: людяність, надійність, гострий розум, вміння спілкуватися і бачити вирішення проблеми, а не саму проблему.

    Нагадаємо, у березні корону «Міс Вінниця-2018» виборола кореспондентка і ведуча новин Вінницької філії Суспільного Аліна Бабій.

    Джерело: vinnitsaok.com.ua

    Читайте також
    конкурс Вінниця вінничани журналіст
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ