Вінницька журналістка стала Mrs. Media 2018

Конкурс проходив в столиці

Інесса Побережна – ведуча ранкового шоу «Новий день» телеканалу «Вінтера» Вінницької філії Суспільного отримала титул Mrs. Media 2018 на конкурсі краси для успішних жінок Mrs. Ukraine International 2018, який відбувся 25 квітня у Києві. «Я багато вимагаю від себе та інших, а все тому, що ми –



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Журналістка Інесса Побережна

Конкурс проходив в столиці

Інесса Побережна – ведуча ранкового шоу «Новий день» телеканалу «Вінтера» Вінницької філії Суспільного отримала титул Mrs. Media 2018 на конкурсі краси для успішних жінок Mrs. Ukraine International 2018, який відбувся 25 квітня у Києві.

«Я багато вимагаю від себе та інших, а все тому, що ми – недосконалі. Внутрішній стержень або є, або його немає. І ось, якщо ви відчуваєте міць всередині, знаєте свої сильні сторони – ставте вірні завдання та йдіть до цілі. Пробуйте в житті різне, багато що можна робити паралельно – не обов’язково обирати. А ось знайти свій комплекс сфер та інтересів – важливо», – переконана Інесса.

З 2016-го року Інесса Побережна працює ведучою програми «Новий день» на телеканалі «Вінтера». У спілкуванні – енергійна, відкрита, впевнена в собі, а головне – завжди вміє відкрити в людині позитивні якості.

Народилася на Вінниччині, в дитинстві мріяла стати актрисою, дружиною або телеведучою. Закінчила Вінницький національний медичний університет за спеціальністю «Клінічна фармація» та вищу школу «Media & Production» 1+1. Любляча матуся 6-річного сина, асистентка кафедри соціальної медицини та організації охорони здоров’я в ВНМУ ім. М.І. Пирогова та телеведуча. Вона цілеспрямована людина, тож, цінує такі якості, як: людяність, надійність, гострий розум, вміння спілкуватися і бачити вирішення проблеми, а не саму проблему.

Нагадаємо, у березні корону «Міс Вінниця-2018» виборола кореспондентка і ведуча новин Вінницької філії Суспільного Аліна Бабій.

Джерело: vinnitsaok.com.ua