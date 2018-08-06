Вінницький театр оголосив кастинг акторів для нової постановки



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Для нової постановки театрові потрібні «нові обличчя»

Вінницький аматорський театр «БУ!» шукає акторів для нової постановки. На кастинг, що відбудеться 7 серпня, запрошують усіх охочих спробувати себе в акторській справі.

Кастинг акторів-аматорів розпочнеться о 16:00 за адресою вулиця Мури, 6-а (Будинок Учителя). Спробувати власні сили зможуть кандидати віком від 16 до 40 років.

«Театр «БУ!» – це аматорський театр. Ми ставимо вистави, нещодавно навіть перемогли з однією на конкурсі в День театру у Києві, – розповів Григорій Сиротюк, художній керівник і режисер театру «БУ!», а також актор і режисер Вінницького театру ім. Садовського. – Для нової постановки нам потрібні «нові обличчя»: п’ять акторів та шість актрис. Поки що не можу сказати, що це за постановка, бо якщо не наберемо акторів, це не матиме сенсу».

Режисер зазначив, що кастинг складатиметься з двох частин: співбесіди та невеличкого творчого конкурсу, на якому потрібно буде або зачитати напам’ять вірш чи уривок прози, заспівати або затанцювати – усе це залежатиме від співбесіди. Щоб потрапити на кастинг, потрібно зателефонувати за номером (067) 739 77 04.

Джерело: Вежа