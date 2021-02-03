На Вінниччині оголосили про підозру педофілу: постраждали 11 дітей

Зловмисник під різними приводами заманював дітей до себе

Затриманому інкримінується п’ять злочинних епізодів

На Вінниччині слідчі оголосили про підозру за розбещення дітей 52-річному зловмиснику.

Про це повідомили в Національній поліції у Вінницькій області.

Затримали підозрюваного ще у серпні минулого року у його квартирі в одній із багатоповерхівок Жмеринки під час вчинення злочину проти неповнолітніх.

Після проведення всіх необхідних процесуальних дій, правопорушнику обрали запобіжний захід – тримання під вартою, без права внесення застави. До цього часу він перебуває в слідчому ізоляторі. Затриманому інкримінується ще п’ять злочинних епізодів.

Під час розслідування кримінального провадження встановлені й інші факти його злочинної діяльності, які мали місце з червня по серпень 2020 року. За інформацією слідства, зловмисник під різними приводами заманював дітей до себе в помешкання та в подальшому демонстрував їм відео порнографічного змісту, вчиняв інші розпусні дії.

Загалом від дій підозрюваного постраждали 11 дітей віком від 12 до 14 років.

29 січня слідчим Жмеринського районного відділу поліції, затриманому оголошено підозру ще за п’ятьма злочинними епізодами відповідно до ч. 2 ст. 156 Кримінального кодексу України (розбещення неповнолітніх) та ч. 2 ст. 301 (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) Кримінального кодексу України, загрожує позбавлення волі на строк до восьми років.

Нагадаємо, у Запоріжжі суд виніс вирок 23-річному чоловіку, який ґвалтував свою трирічну похресницю і знімав процес на відео для подальшого розповсюдження порнографічних матеріалів в мережі.